В Дубае представили проект Mediacoin

В Дубае состоялось уникальное стартап-шоу Cryptogon, на котором был представлен российский проект Mediacoin.

Cryptogon - это уникальное мероприятие, которое стало своего рода ареной для битв стартапов. Все это делается ради того, что бы облегчить поиск инвесторов и партнёров.

На этот раз, в центре внимания оказалась презентация проекта Mediacoin. Это платформа специально разработана для объединения медиа личностей и блогеров, а также обучения их комьюнити в сфере криптовалюты.

“Mediacoin интересен тем, что объединяет медиа личностей и их комьюнити в большое сообщество, для обеспечения устойчивой токеномики. Это позволит подписчикам получать доход, а креаторам монетизировать свои таланты. Пользователи платформы могут заработать на фарминге, покупке/продаже NFT, оцифровке своих креативных продуктов, контента и продажей их на Media Marketplace”, - рассказал CIO MediaCoin Сергей Севанцян.

По его словам, Mediacoin не просто инструмент с набором функций, а целая экосистема, в которой каждый участник будет вознаграждаться за положительный вклад в ее развитие.

«Социальные медиа — один из главных двигателей современной мировой экономики. Век монополизации классических СМИ сменяется децентрализацией внимания отдельно взятой личностью. Это открывает совершенно новые возможности быть услышанным и справедливо оцененным, а также позволяет оставаться в стороне от рыночных манипуляций. Мы решаем эту проблему, предоставляя создателям контента возможность обрести необходимые знания и публичный вес в медиа пространстве», – объяснил он.

Создателям контента в достижении этих целей помогут такие инструменты как токеномика МediaСoin, NFT Marketplace и Creator's Marketpalce

Токеномика МС устроена таким образом, что цена монеты растет от количества средств в фарминге. Купить монету нельзя, ее можно только добыть. Для получения всех скидок и возможностей на платформе необходимо иметь МС, тем самым создается постоянный спрос на ограниченный продукт, который реально применим.

Что касается NFT Marketplace, то это уже привычный формат торговой площадки, где для медиа личностей и блогеров будут создавать эксклюзивные образцы цифрового искусства. Их можно будет токенизировать и продавать на аукционе.

Уникальность NFT платформы Mediacoin заключается в идее "прикоснись к своему кумиру". На маркетплейсе будет два вида NFT, которые можно приобрести только за МС.

Если с первым типом NFT все ясно, то второй тип позволяет получить реальный опыт взаимодействия с медиа личностью или блогером. Каждая публичная личность, которая сотрудничает и является частью платформы, будет создавать уникальные NFT для пользователей, с прописанными в контракте 20 видами взаимодействий.

И еще один тип уникальных NFT от МС - это аукционы на реальные вещи медиа личностей в виде NFT. Такие аукционы, будут проводиться раз в месяц. Пользователь победивший в аукционе, получает NFT, после чего связывается с медиа личностью, чтобы согласовать доставку реальной вещи, закрепленной в NFT.

Creator's Marketplace - это возможность для медийных личностей продавать свои услуги, продукты и даже товары на широкую аудиторию которая объединяется платформой Mediacoin, а для их комьюнити это возможность иметь более быстрый доступ к своим кумирам и их продуктам, а также приобретать их со скидкой до 80% благодаря оплате в МС.

Подводя итоги можно сказать, что Mediacoin - платформа с уникальной моделью объединения медийных личностей и их комьюнити в одно целое, с целью создания экосистемы для всех пользователей и продвижения криптовалюты и блокчейн продуктов.