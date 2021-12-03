Новый завод печатных плат откроют в технополисе «Москва»

В планах - открытие завода в 2022 году

В особой экономической зоне «Технополис «Москва» построили новый завод печатных плат и электронных модулей. Высокотехнологичное предприятие дополнит крупный кластер микроэлектроники, созданный в ОЭЗ. В планах - открытие завода в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новый комплекс в ОЭЗ «Технополисе «Москва» займет один из крупнейших производителей печатных плат в России – компания «Резонит». У нее несколько заводов в стране. А теперь еще один появится в столичной особой экономической зоне для расширения высокотехнологичного производства. Открытие нового завода резидента ООО «Цифровые технологии безопасности», который представил компанию «Резонит» в ОЭЗ, позволит предприятию значительно расширить мощности.

«На территории ОЭЗ предприятие сможет увеличить объемы производства инновационной продукции в полтора раза, - рассказал Владимир Ефимов. - По предварительным расчетам специалистов, завод будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат ежегодно. Их можно будет использовать в самых разных отраслях, таких как телекоммуникации, автомобильная промышленность, медицина, светодиодная техника и потребительская электроника. Инвестиции в проект превысят один миллиард рублей».

Производственный комплекс построили на площадке ОЭЗ в «Алабушево». Его общая площадь - около 15 тысяч квадратных метров. Сейчас в здании монтируют системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

«В ОЭЗ «Технополис «Москва» действует крупный кластер микроэлектроники, в него входит свыше 30 компаний-резидентов, которые делают чипы, микросхемы, полупроводниковые изделия и многое другое, - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Их суммарный объем инвестиций кластера составляет более 22 миллиардов рублей. Новый завод печатных плат усилит кластер технополиса. Кроме того, он создаст около ста дополнительных рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных сотрудников, разработчиков инноваций».