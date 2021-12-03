Владимир Ефимов: В столице новых незаконных построек стало меньше в 18 раз

Вручение предписания о демонтаже незаконной постройки в Москве. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

С каждым годом в Москве появляется все больше мест, освобождённых от самостроя. За девять лет количество новых незаконных построек снизилось в 18 раз благодаря активной профилактической работе Госинспекции по недвижимости и применению автоматизированного контроля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году в Москве зафиксировано всего 35 новых случаев самостроя, тогда как в 2012 году их было 638, - отметил заммэра. - Максимальное количество нарушений при возведении построек пришлось на 2015 год – 953 случая. Такого существенного сокращения новых незаконных построек удалось добиться благодаря проведению разъяснительной и профилактической работы с землепользователями и собственниками объектов недвижимости, а также автоматизации контрольной деятельности».

Систему мер по профилактике правонарушений разработали в Госинспекции по недвижимости и выполняют на постоянной основе. Для рестораторов, пользователей и собственников недвижимости регулярно проводятся вебинары по имущественно-земельным вопросам. В 2021 году состоялись более 70 онлайн-мероприятий, в которых приняли участие более 5 тысяч человек. Такие профилактические встречи позволяют предупредить нарушения и поддерживать порядок при использовании земель и городского имущества.

Еще одним способ борьбы с самостроем - вручение предостережений.

«Мы не ждем, когда нарушение свершится, чтобы привлечь к ответственности и оштрафовать, а наоборот стремимся его предотвратить, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - При наличии имеющихся признаков готовящегося правонарушения обязательных требований законодательства вручается предостережение о его недопустимости. С начала этого года предостережения были вручены по 329 объектам недвижимости. Ни одно из них не перешло в нарушение».