Бочкарёв: Москва готовится к рекордному вводу жилья

С начала этого года в Москве построили почти 6,5 миллиона квадратных метров жилья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала этого года в Москве построили почти 6,5 миллиона квадратных метров жилья. Цифра превышает ранее намеченные планы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.

«Несмотря на пандемию и некоторые объективные экономические факторы, строительная отрасль столицы не сбавляет темпы работы, - отметил заммэра. - Мы не просто досрочно выполнили план по вводу жилья в этом году, но и готовимся к рекордным показателям за последние более чем 50 лет».

По его словам, построенных за 2021 год «квадратов» оказалось на 30% больше, чем в рекордном 1965 году, когда в Москве сдали порядка 5 миллионов квадратных метров жилых площадей. Сегодня в столице активно возводятся не только жилье и коммерческая недвижимость, но и социальная инфраструктура. Всего открылись 78 новых школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта.

«Хочу подчеркнуть, что год еще не закончен, - сказал Бочкарёв. - В течение декабря завершим еще несколько проектов».

Напомним, ранее глава столичного Стройкомплекса заявил, что с начала года в Москве построено более 12 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Например, Ледовый дворец в Солнцево, школа-гигант на 1900 мест в Левобережном районе, новостройки по программе реновации, районные поликлиники и другие сооружения.