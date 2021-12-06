Владимир Ефимов: Крупный комбинат начал выпуск соков для молочных кухонь столицы

На Лианозовском молочном комбинате запустили производство соков для молочных кухонь города. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы.

На Лианозовском молочном комбинате запустили производство соков для молочных кухонь города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестор и правительство города заключили офсетный контракт в 2020 году, - отметил заммэра. - В рамках договоренности компания инвестирует в свое производство больше двух миллиардов рублей. Расширение производства позволит наладить выпуск продуктов питания, которые будут закупаться для молочных кухонь города. В течение восьми лет Москва приобретет десятки наименований продукции более чем на 30 миллиардов рублей».

Компания «Вимм-Билль-Данн», входящая в состав PepsiCo и представленная в Москве двумя молочными комбинатами, инвестировала в запуск нового оборудования более 500 миллионов рублей. Его мощность составляет пять тонн в час. На нем завод будет производить пять наименований сока «Агуша». Под этой маркой до конца 2029 года город закупит у «Вимм-Билль-Данн» и другое детское питание, в том числе молоко, фруктовые, овощные и мясные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочные и сухие смеси.

Активной модернизации также способствует полученный в 2015 компанией ««Вимм-Билль-Данн» статус промышленного комплекса Москвы, обеспечивший ее предприятиям существенные налоговые льготы. Это позволяет направлять дополнительные средства на развитие.

Благодаря государственно-частному партнерству город с одной стороны обеспечивается необходимой продукцией и привлекает в экономику инвестиции, с другой – дает предприятию гарантированный спрос на товары.

«С 2017 года город заключил пять офсетных контрактов, в рамках которых Москва уже получает, либо в скором времени начнет получать лекарства, медицинские изделия и продукты питания, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Совокупный объем частных инвестиций по ним – почти десять миллиардов рублей. Запуск нового оборудования на Лианозовском молочной комбинате – также часть работы в рамках офсета».