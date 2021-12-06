Отцы-основатели группы «Земляне» готовят подарок своим поклонникам

Легендарная группа «Земляне» вовсю готовится к выступлению на Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». На видео попавшем в сеть, основатель и барабанщик коллектива Владимир Киселёв искусно исполняет ритмическую часть легендарного советского хита «Поверь в мечту», вошедшего в пластинку «Землян» в 1982 году. Помимо этого, в ходе репетиции была отлажена работа дымовых спецэффектов.

Отцы-основатели группы Владимир Киселёв и Игорь Романов выступят на сцене «Золотого граммофона» уже 10 декабря. Спустя 45 лет с момента основания группы, музыканты обещают для зрителей шоу множество сюрпризов, одним из которых станет первое в истории выступление с хитом «Поверь в мечту» совместно с Юрием Антоновым. Поклонники с нетерпением ожидают заветную дату, чтобы насладиться предновогодним подарком от любимых артистов.