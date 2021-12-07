В Москве стартовала Олимпиада мегаполисов

В Москве стартовала VI международная олимпиада мегаполисов. За победу в ней будут бороться школьники из 30 городов мира, в том числе и из столицы России. Нашу страну в интеллектуальном турнире представляют восемь ребят-медалистов, все они – неоднократные участники российских и международных олимпиад.

- В соревновании участвуют ведущие мегаполисы мира, среди которых Москва занимает одно из лидирующих мест. Восемь участников московской команды были отобраны на основании достижений на всероссийской и международных олимпиадах. Столичные школьники имеют уникальные возможности проявить свой талант и дойти до олимпиад самого высокого уровня. В этом им помогает, в том числе, обучение в предпрофессиональных классах, например в инженерных или ИТ-классах. Там ребята углубленно изучают профильные предметы, в числе которых физика, химия, математика, информатика, по которым школьники и будут соревноваться в олимпиаде, - рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Международная олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года по инициативе мэра Москвы. Каждый год в ней состязаются школьники-медалисты из разных городов планеты. За последние несколько лет интеллектуальная олимпиада стала престижным состязанием мирового масштаба, неизменно подтверждающим высокий уровень российского образования.

В этом году соревнования пройдут в дистанционном формате. Школьники будут решать задания, не покидая своих стран. Участники в возрасте от 14 по 18 лет из крупнейших городов и столиц мира будут демонстрировать свои знания в четырех областях: математике, информатике, химии и физике. От каждого города на олимпиаде представлена команда до восьми человек (по двое участников на каждый предмет).

Основные дни состязаний назначены на 7 и 9 декабря. По словам организаторов олимпиады, сложность заданий на ней соизмерима с уровнем международных олимпиад. По физике и химии ребят ждут теоретический и практический туры, а по математике и информатике им предстоит решить сложные задачи. Авторы заданий - руководители российских команд, имеющие опыт участия в международных соревнованиях. В отборе участвовали и зарубежные эксперты. В состав жюри тоже вошли видные деятели олимпиадного движения мирового уровня.

Имена победителей и призеров олимпиады станут известны 13 декабря после подведения итогов. В этот же день в онлайн-формате пройдет церемония награждения участников и закрытие олимпиады.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса международная олимпиада мегаполисов также проходила в дистанционном формате. В командном зачете лучшими были признаны школьники из Москвы, Ханоя, Бухареста, Гонконга и Кракова. Всего же в прошлом году в состязании принимали участие школьники из 30 городов мира. Впервые к интеллектуальному турниру тогда присоединились ребята из Мехико, Сингапура, Куала-Лумпура, Сухума, Сараева, Оша.