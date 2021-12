Сергунина: На Всемирной выставке в Дубае пройдет показ коллекций московских дизайнеров

Показ коллекций московских дизайнеров пройдет 7 декабря возле стен павильона России. Фото: кадр видео.

Гости Всемирной выставки в Дубае познакомятся с новинками российских дизайнеров: на Экспо-2020 7 декабря пройдет показ коллекций московских модельеров Moscow Seasons. Created in Moscow. Дефиле состоится в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

- Предстоящее шоу - часть масштабной программы российской столицы на «Экспо-2020», которая знакомит международную аудиторию с современным вектором развития Москвы и способствует продвижению заявки города на право проведения «Экспо» в 2030 году, - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Креативные индустрии - важный и динамично развивающийся сектор экономики Москвы. В фэшн-отрасли работает более 6,7 тысяч столичных компаний и индивидуальных предпринимателей. Лидеры рынка с успехом участвуют в международных неделях моды, крупных мероприятиях в Париже, Милане, Лондоне. Презентация коллекций на Всемирной выставке в Дубае - еще одна возможность продемонстрировать наш потенциал.

По словам вице-мэра, на показе будут продемонстрированы проекты 15 дизайнеров и модных домов Москвы, в том числе брендов Dbrkv by Katya Dobryakova, And the brand, Ester Abner, Loom by Rodina, Lesyanebo, By Giulia, Kalmanovich, Rasario, Rue, Edem, 12Storeez, Ruban, Gooroo, Ellyme, Masterpeace. Красочное шоу пройдет возле стен павильона России. По задумке организаторов, главной идеей дефиле Moscow Seasons. Created in Moscow станут модные тенденции крупных мегаполисов, где сочетаются традиции и новые веяния. Постановщиком модного показа выступил продюсер и создатель фэшн-бренда Артем Кривда, ранее сотрудничавший с самыми известными мировыми домами мод, в том числе с Chanel, Saint Laurent, Louis Vuitton, Tom Ford, Ralf Lauren, Armani, Gucci. Как отметил глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, участники показа в Дубае представят Москву на площадке «Экспо» как центр притяжения творческих, талантливых мастеров, создающих яркие и неординарные модные образы.

До 9 декабря на Всемирной универсальной выставке российская столица представит широкую культурную программу: экспозиции, концерты, кинопоказы. Перед гостями Экспо-2020 выступит знаменитый оркестр «Виртуозы Москвы», труппа театра «Геликон-опера», джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Любителей гастрономии ждет фестиваль Moscow Gastronomic Week. Он познакомит гостей выставки с лучшими творениями российских шеф-поваров и напомнит о том, что столица теперь представлена в ресторанном гиде Michelin.

Всемирная универсальная выставка - крупнейшая международная экспозиция, демонстрирующая последние достижения в области науки, техники, искусства и архитектуры. Она проводится каждые пять лет и традиционно собирает более ста стран-участниц. Наследием таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец в Барселоне. В прошлом году из-за пандемии коронавируса экспозицию пришлось отложить на год. Экспо-2020 открылась в Дубае 1 октября 2021 года и продлится шесть месяцев. В ней участвует рекордное число государств – более 190.