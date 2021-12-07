Путин и Собянин открыли сразу 10 новых станций столичного метро

Одна из открывшихся сегодня станций Большой кольцевой линии - "Воронцовская". Фото: пресс-служба Дептранса Москвы.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 7 декабря открыли сразу десять новый станций столичного метро. Движение поездов началось по участку Большой кольцевой линии от станции «Мнёвники» до «Каховской». Глава государства принял участие в церемонии открытия по видеосвязи.

- За последние десять лет с учетом введенного отрезка Большого кольца московская подземка в общей сложности пополнилась ста новыми станциями метро и МЦК, - рассказал Владимир Путин, подчеркнув, что такие высокие темпы развития московскому метро нужно поддерживать и в будущем.

- Делать город более современными и динамичными было важнейшей задачей. И, Сергей Семенович, я могу это сейчас с полным основанием сказать, что вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи, она вам по плечу, – отметил глава государства.

Сергей Собянин напомнил, что в свое время президент поддержал проект развития московского транспортного узла как важнейшего транспортного направления.

- Через него проходят 60% всех пассажиров России. Это огромный объём для железной дороги, МЦД и автомобильной дороги. Большая кольцевая линия метро является центральным проектом транспортного узла, она объединяет все эти проекты, потому что с Большой кольцевой линии идут пересадки на 44 различных направления. Это и пригородные железные дороги и МЦК, МЦД и радиальное направление метро. Это как раз тот ключевой проект, который является вместе с МЦК по сути дела новым опорным каркасом для транспортной системы Москвы и Московского транспортного узла, - сообщил глава города.

На сегодняшний день уже работают 22 станции Большой кольцевой линии, ее готовность оставляет 70%.

- Остаётся 30%, это девять станций, которые в основном мы построим в следующем году и, надеюсь, в 2023 году кольцо полностью замкнётся и будет работать уже в полноценном режиме, - отметил Сергей Собянин.

Открывшийся участок Большой кольцевой линии включает десять станций метро: «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую», «Зюзино» и «Каховскую». Сегодня был установлен своеобразный рекорд: впервые с 1935 года в столичной подземке было запущено в эксплуатацию так много станций одновременно. Протяженность нового участка БКЛ превышает 20 километров.

Из этих десяти станций семь являются пересадочными. Например, через «Кунцевскую» можно пересесть на Арбатско-Покровскую, Филевскую линии и МЦД-1. С «Воронцовской» можно перейти на станцию «Калужская» Калужско-Рижской линии, с «Мичуринского проспекта» доступна Солнцевская линия метро, с «Проспекта Вернадского» Сокольническая линия. С «Каховской» пассажиры попадают на «Севастопольскую» станцию Серпуховско-Тимирязевской линии, а с «Аминьевской» – на МЦД-4 Киевского направления Московской железной дороги.

По словам представителей столичного метрополитена, по Большой кольцевой линии будут курсировать только новые составы «Москва-2020». При этом интенсивность движения будет увеличена, а это значит, что пассажиры будут тратить меньше времени на ожидание поезда. С открытием новых станций улучшится транспортная доступность для более чем 1,4 миллиона горожан. Время их поездок на метро сократится на 35–45 минут.