Задержанного за стрельбу в МФЦ в Москве отправят на психиатрическую экспертизу – источник

Мужчину, открывшего сегодня стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, отправят на психиатрическую экспертизу, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчину, открывшего сегодня стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, отправят на психиатрическую экспертизу, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах. По его сведениям, злоумышленник, открывший стрельбу и убивший двоих человек, был в невменяемом состоянии. Очевидцы утверждают, что задержанный за нападение посетитель МФЦ «Рязанский» начал стрелять без повода, ни с того ни с сего, поскольку никакого конфликта ни с кем у него не было.

- Мужчина открыл стрельбу из незарегистрированного пистолета, хотя ни с кем не вступал в конфликт. Сначала он застрелил одного из сотрудников ГБУ «Жилищник», а затем охранника. Затем злоумышленник открыл огонь по мужчине с ребенком, стоявшим у него на пути. При себе у мужчины была сумка с проводами - ее изучают криминалисты на предмет наличия взрывчатых веществ, - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, нападавший в данный момент находится на допросе. Сотрудникам правоохранительных органов он рассказывает «про пандемию и мировой заговор».

- Задержанному проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая покажет, был ли он вменяем на момент преступления и отвечал ли за свои действия, - отметил источник.

По предварительной информации, задержанным является 45-летний Сергей Глазов. В момент нападения мужчина находился в неадекватном состоянии. Соседи также отзываются о нем как о психически неуравновешенном человеке.

Трагедия в МФЦ «Рязанский» случилась во вторник, 7 декабря. По словам очевидцев, взвинченный мужчина достал травматический пистолет и открыл огонь. Как выяснилось, травматическое оружие было переделано под стрельбу боевыми патронами. В результате нападения на месте скончались два два человека – охранник МФЦ и 33-летний сотрудник-оператор. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя - ранена 10-летняя девочка. Взрослые доставлены в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с огнестрельными ранениями, девочка - в Морозовскую детскую клиническую больницу.

Как уточнили представители МВД, стрелявшего задержал сотрудник подразделения министерства по вопросам миграции. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".