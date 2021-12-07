Мужчина, расстрелявший людей в столичном МФЦ, был в невменяемом состоянии

Стрелка задержал сотрудник миграционной службы, работающий в МФЦ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержанный за стрельбу в МФЦ «Рязанский» бывший военнослужащий Сергей Глазов будет направлен на психиатрическую экспертизу, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, в момент нападения и задержания Сергей Глазов находился в неадекватном состоянии.

- Задержанному проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая покажет, был ли он вменяем на момент преступления и отвечал ли за свои действия, - отметил источник. Он также добавил, что опрошенные сотрудниками правоохранительных органов соседи Глазова отзываются о нем как о психически неуравновешенном человеке.

В Следственном комитете РФ подтвердили, что задержанного отправят на психиатрическую экспертизу.

- Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для оценки психического состояния и установления мотивов совершенного преступления, - рассказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы. Дело возбуждено по статьям «Убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК) и «Незаконный оборот оружия» (ст. 222 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит нападавшему, - пожизненное лишение свободы.

Напомним, днем 7 декабря в центре госуслуг на 1-й Новокузьминской улице один из посетителей открыл стрельбу. Мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. Сообщалось, что на месте погибли два человека. Позже мэр Москвы Сергей Собянин в «Твиттере» подтвердил эту информацию. Глава города рассказал, что нападавший задержан, и принес соболезнования семьям погибших и раненых.

- Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым, - написал Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

По свидетельствам очевидцев, нападавший Сергей Глазов завелся ни с того, ни с сего - никакого повода для конфликта не было. Мужчина пришел в МФЦ уже во взвинченном состоянии, достал пистолет и открыл стрельбу.

- Мужчина открыл стрельбу из незарегистрированного пистолета, хотя ни с кем не вступал в конфликт. Сначала он застрелил одного из сотрудников ГБУ «Жилищник», а затем охранника. Затем злоумышленник открыл огонь по мужчине с ребенком, стоявшим у него на пути. При себе у стрелка была сумка с проводами - ее изучают криминалисты на предмет наличия взрывчатых веществ, - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

От пуль нападавшего погибли охранник МФЦ и сотрудник-оператор. Кроме того, Глазов ранил троих посетителей центра, одна из которых – 10-летняя девочка. Взрослые доставлены в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с огнестрельными ранениями, девочка со сквозным ранением шеи - в Морозовскую детскую клиническую больницу. Врачи уже прооперировали ее, состояние ребенка остается стабильным, жизнь девочки вне опасности.

- Операция носила простой характер, в большей степени косметический, - сообщил журналистам главврач Морозовской больницы Валерий Горев.

Стрелка задержал сотрудник миграционной службы, работающий в МФЦ. По словам источника в правоохранительных органах, нападавшего допросили, на допросе он рассказывал «про пандемию и мировой заговор».