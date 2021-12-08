Андрей Бочкарев: Координация работ на основе цифровых моделей позволила ускорить ввод нового участка БКЛ

Ускорить строительство нового участка Большой кольцевой линии Московского метро помогли новые технологии, в частности применение цифровых моделей объектов. Об этом 8 декабря журналистам рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

- Работа над Большой кольцевой линией привнесла много нового в процесс цифровизации подземного строительства, в том числе в процесс коммуникаций между всеми участниками в ходе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию метрокольца. Так, координация работ на основе цифровых моделей позволила ускорить ввод нового участка БКЛ, – отметил Андрей Бочкарёв.

Вице-мэр сообщил, что такая система позволяет оперативно выявить возникающие проблемы и быстро скорректировать работу. Кроме того, эта технология делает строительство менее трудозатратным: экономится не только время, но и человеческие ресурсы.

- Также цифровая система позволяет оптимизировать использование трудовых ресурсов. Технология, в частности, помогла снизить трудозатраты на каждую станцию пускового участка, а также соблюсти сроки выполнения работ в острый период пандемии, когда подрядчики были ограничены в возможности привлекать рабочих, – подчеркнул вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (генерального проектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций столичного метрополитена) Юрия Кравцова, при использовании цифровых моделей специалисты из разных подразделений работают практически в одном файле.

- Они имеют доступ ко всей документации и могут планировать, например, установку инженерных систем с учетом особенностей объекта. Так за счет «цифры» на станциях «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» были просчитаны все трассировки инженерных коммуникаций и кабельных линий, - отметил Юрий Кравцов, добавив, что в будущем отработанные строителями цифровые технологии будут применяться на всех этапах строительства новых станций и участков линий метро.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли сразу десять новых станций нового участка Большой кольцевой линии: «Терехово», «Кунцевскую», «Давыдково», «Аминьевскую», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторскую», «Воронцовскую», «Зюзино» и «Каховскую». Это можно считать историческим рекордом, ведь начиная с 1935 года Московский метрополитен не запускал так много станций одновременно. Движение поездов стартовало от станции «Мнёвники» до «Каховской». Протяженность нового участка Большой кольцевой линии - более 20 километров.

На сегодняшний день уже работают 22 станции Большой кольцевой линии, ее готовность составляет 70%. По словам Сергея Собянина, осталось построить 30% участков Большой кольцевой линии, они будут доделаны в основном в 2022 году. Таким образом, кольцо замкнется и в 2023 году начнет работать уже в полноценном режиме. Строительство Большой кольцевой линии метро является одним из самых масштабных проектов метростроения в мире и самым крупным в России. Длина новой линии составит более 70 километров. Всего на БКЛ расположится 31 станция.