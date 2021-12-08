Сергунина: Московские экспортеры выберут зарубежные выставки для продвижения своей продукции в 2022 году

Московские экспортеры выберут приоритетные зарубежные выставки, на которых они представят свою продукцию и услуги в 2022 году. Голосование по выбору иностранных бизнес-площадок открылось на портале Московского экспортного центра. Столичные предприниматели в течение всего декабря смогут отмечать наиболее полезные, по их мнению, мероприятия, и предлагать свои идеи.

- Продвижение на международных мероприятиях - один из наиболее востребованных инструментов поддержки у экспортеров. За последние пять лет 1,3 тысяч столичных компаний при поддержке города представили свою продукцию более чем на 70 выставках по всему миру. Традиционно предприниматели сами определяют, какие бизнес-миссии и выставки войдут в план на следующий год. До конца месяца у них есть возможность проголосовать за события из 13 перспективных отраслей, среди которых ИТ-сфера, кино и анимация, промышленность, электроника и другие, - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на сайте мэра Москвы.

Московский экспортный центр каждый год организует коллективные стенды под единым брендом Made in Moscow на международных выставках. Они позволяют столичным предпринимателям продемонстрировать зарубежным потребителям свои товары и услуги, тем самым продвигая их на иностранных рынках. Кроме того, экспортирующие свою продукцию компании принимают участие в крупных отраслевых форумах и конференциях в формате бизнес-миссий.

- В 2021 году было организовано 40 бизнес-миссий, в которых приняли участие более 700 компаний. Столичные предприниматели могли представить свою продукцию на крупнейших профильных мероприятиях в Китае, Гонконге, Корее, ЮАР, а также другим партнерам по всему миру, - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, из-за пандемии коронавируса большинство этих событий, к сожалению, проводилось в онлайн-формате.

- Надеемся, что эпидемиологическая обстановка в мире в следующем году позволит увеличить количество бизнес-миссий с физическим присутствием на месте их проведения, - добавил Андрей Фурсин.

В международных форумах и выставках могут принять участие компании, зарегистрировавшиеся в Москве не менее шести месяцев назад. У предприятия не должно быть бюджетной задолженности на сумму более чем 100 тысяч рублей. Кроме того, претендующая на участие в зарубежных выставках компания не должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства и приостановления деятельности.

Напомним, главная задача Московского экспортного центра - оказывать финансовую и консультационную поддержку предприятиям столицы и помогать им подвигать свои товары и услуги на иностранных рынках. Центр был создан при поддержке правительства Москвы, его работу курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Основной целью работы центра является рост числа экспортеров в столице и реализация проектов по развитию их внешнеэкономической деятельности.