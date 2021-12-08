Производство продуктов питания в Москве с начала года выросло почти на 18%

Вице-мэр города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Производство продуктов питания в Москве с января по октябрь 2021 года выросло на 17,9%, сообщил вице-мэр города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам предприятия столицы нарастили выпуск мяса, хлебобулочных изделий, молока и консервированной продукции.

- Пищевая промышленность города - это 240 предприятий, в том числе 65 крупных и средних. Среди них производители хлеба, молочной и рыбной продукции, консервов, мясоперерабатывающие и кондитерские производства, а также многие другие. В январе-октябре 2021 года они нарастили объемы выпуска на 17,9%,, при этом продолжают вкладываться в свое развитие, - цитирует Владимира Ефимова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Московские предприятия увеличили производство мяса и субпродуктов: за 10 месяцев этого года их стали выпускать больше почти на треть (по сравнению с 2020 годом), нарастив производство до 15,1 тысяч тонн. Больше чем на 28% увеличилось производство хлебобулочных полуфабрикатов и изделий длительного хранения - до 108,5 тысяч тонн. Выросла доля переработки и консервации рыбы и моллюсков: объемы производства превысили 30 тысяч тонн, это на 15,5% больше того же периода 2021 года.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что расширению производства московских предприятий способствует, в том числе, и снижение налоговой нагрузки.

- Значительное сокращение налоговой нагрузки предприятию гарантирует получение одного из специализированных статусов, которые город присваивает промпроизводствам. Например, компаний со статусом промышленного комплекса сегодня в Москве более 60, и 23 из них - пищевые производства. За прошлый год они в общей сложности сэкономили на налогах более 500 миллионов рублей, - подчеркнул Александр Прохоров.

Статус промышленных комплексов, например, на сегодняшний день имеют кондитерские фабрики, в том числе «Красный Октябрь» и «Рот Фронт». Он присвоен ряду столичных хлебозаводов и кондитерско-булочных комбинатов, мясоперерабатывающим предприятиям (например, «Дымовскому колбасному производству» и комбинату «Царицыно»). Кроме того, статус промышленного комплекса носит компания «Вимм-Билль-Данн», входящая в состав PepsiCo. В Москве она представлена сразу двумя производствами: Царицынским и Лианозовским молочными комбинатами.

Александр Прохоров напомнил, что промышленные комплексы могут получить и другие меры поддержки. В частности, им предоставляются льготные субсидии. Эта мера помощи работает в столице с 2012 года. За это время 16 предприятий пищевой отрасли получили субсидии общую сумму более 970 миллионов рублей. Полученные от государства деньги можно направить на компенсацию процентов по кредитам на покупку нового оборудования, выплату лизинговых платежей, а также возместить ими затраты на подключение предприятий к инженерным сетям. Кроме субсидий столичные компании могут получить льготные займы. За два года предприятия пищевой отрасли взяли четыре льготных займа на общую сумму в 400 миллионов рублей по ставке 2-3% годовых.