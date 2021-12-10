Автоэксперт призвал к пересмотру стоимости парковки в Москве

Автоэксперт предлагает повысить цены на самых загруженных улицах, а там, где парковочные места пустуют, снизить их стоимость. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве необходимо пересмотреть стоимость парковочных мест на улицах, считает руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. Автоэксперт уверен, что на самых загруженных участках российской столицы цены должны быть повышены. Об этом Шумский написал в пятницу, 10 декабря в своем Теlegram-канале. Он подчеркнул, что необходимость в повышении стоимости парковочных мест есть около станций метро и в наиболее оживленных районах центра города.

По его словам, улицы Москвы настолько загружены припаркованным транспортом, что свободное место зачастую невозможно найти даже по тарифу 380 рублей в час. При таком раскладе водители перестают обращать внимание на цены. Они готовы платить больше, лишь бы припарковать свой автомобиль там, где им необходимо. Эксперт напомнил, что в 2013 году стоимость парковки начиналась от 50 рублей в час и ее сравнивали с ценой чашки кофе.

- Ближе к Новому году много желающих приехать в магазины на машинах, и стоимость часа становится всё менее чувствительной. Если возле ТЦ еще и станция метро или крупный ТПУ есть, становится совсем скверно в плане парковки, - пишет Александр Шумский.

Автоэксперт уверен, что пересмотр ценовой политики поможет разгрузить московские парковки. Шумский предлагает повысить цены на самых загруженных улицах, а там, где парковочные места пустуют, снизить их стоимость. Чтобы не ехать в центр Москвы на машине, можно бесплатно припарковаться на перехватывающих парковках за пределами центра и продолжить путь на метро, МЦД или МЦК.

- В других мегаполисах мира с излишками автомобилей борются более сурово — например, делают платный въезд, как в Лондоне и Стокгольме, или вынуждают сначала приобрести себе парковочное место рядом с домом, как в Токио, - рассказал Шумский. - В отсутствие таких радикальных мер платная парковка в Москве - главный инструмент сдерживания неограниченного автомобилепользования.

Александр Шумский - директор АНО консультационно-информационных услуг в области дорожного движения «Центр борьбы с пробками», руководитель проекта «Пробок.нет». С 2007 года руководит экспертным центром, задача которого - генерировать предложения простых автомобилистов, собирать их в программы и лоббировать в органы государственной власти.