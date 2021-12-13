Игристое вино «Абрау-Дюрсо» признали лучшим в мире на международном конкурсе

Игристое «Абрау-Дюрсо» признали лучшим в мире на международном конкурсе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Британии российский винный дом "Абрау-Дюрсо" по итогам престижного международного дегустационного конкурса шампанских и игристых вин "Сhampagne & Sparkling Wine World Championships-2021" признан чемпионом в номинации "Rising Star "(«Восходящая звезда»). Игристое вино оказалось самым изысканным и неповторимым среди 170 конкурентов из 19 стран мира.

Свою победу вино от российского производителя получило за лучшие вкусовые качества - так решили эксперты жюри. "Абрау-Дюрсо" превзошло даже самые легендарных производителей таких, как Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Ruinart, Louis Roederer, Ferrari Trento, Cantina Settecani и многих других.

Конкурс "Сhampagne & Sparkling Wine World Championships" считается одним из самых престижных специализированных международных мероприятий по шампанским и игристым винам. Его основная цель заключается в поощрении производителей за качественную продукцию. К тому же это способствует повышению качества и статус вин.

Напомним, впервые конкурс состоялся в 2014 году в Британии. Его основатель - известный английский винный критик и писатель Том Стивенсон.

Жюри конкурса по итогам конкурса указали на большие перспективы русского винного дома на мировом рынке. Так громко Россия еще на заявляла о себе – и стала признанной винодельческой провинцией в мире.

Кстати, это не единственная награда "Абрау" на конкурсе. Наш винный дом получил "золото" за игристое вино под названием Victor Dravigny Brut 2018 года урожая, а "серебро" получил напиток Brut d’Or Blanc de Blancs 2018 года.

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