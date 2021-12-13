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Звезды13 декабря 2021 10:12

Группа "Земляне" получила приз "Comeback года"

Россияне наградили легендарную отечественную рок-группу «Земляне» титулом «Возвращение года»
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Фото: пресс-служба группы "Земляне"

Фото: пресс-служба группы "Земляне"

Барабанщик группы Владимир Киселёв обратился к поклонникам со словами благодарности и выразил соотечественникам глубочайшую признательность за поддержку.

«Когда мы воссоединились с гитаристом Игорем Романовым, мы мечтали снова вместе выступать и записывать песни, но мы даже не предполагали, какой прием устроят нам наши поклонники! Мы говорим им: огромное спасибо, что голосовали за нас и вывели группу в топ этой престижной премии!сказал музыкант фанатам группы.

Владимир Киселёв также с гордостью подчеркнул: «"Землян" нельзя отделить от фанатов, поскольку музыканты и поклонники - это одна семья».

Премия потребителей "Марка №1 в России" провозгласила группу "Земляне" победителем в номинации " За вклад в развитие отечественной музыки. Comeback года" по версии русскоязычного сегмента интернета.

Кстати, это вторая награда, которая присуждена музыкальному коллективу в нынешнем году после триумфального возвращения на большую сцену. В прошлом месяце "Землян" на конкурсе LeadersAwards удостоили приза "Возрождение года".

Телеверсию награждения телеканал ТВЦ покажет зрителям 7 января.