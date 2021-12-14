Собянин: Московские предприятия выполнили требования Роспотребнадзора о вакцинации 80% сотрудников

Первым компонентом вакцины привились уже более 5,8 миллионов жителей столицы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичные предприятия выполнили требование Роспотребнадзора об обязательной вакцинации 80% сотрудников, сообщил во вторник, 14 декабря мэр Москвы Сергей Собянин. По словам главы города, ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась. Об этом Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной. За последнюю неделю количество выявленных случаев заражения снизилось на 7%, число госпитализаций – на 6%, - написал мэр города.

По его словам, первым компонентом вакцины привились уже более 5,8 миллионов жителей столицы. Обязательную вакцинацию прошли не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики. Таким образом, постановление главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации полностью выполнено.

- За это огромное спасибо руководителям и работникам этих организаций, - отметил Сергей Собянин.

Мэр города попросил москвичей относиться к своему здоровью более бережно и не забывать соблюдать все положенные меры предосторожности.

- Вакцинируйтесь и, когда настанет время, не забудьте пройти ревакцинациию, - подчеркнул мэр Москвы.

Сергей Собянин также сообщил об изменении сроков действия цифровых электронных сертификатов (QR-кодов). Решение об этом было принято на федеральном уровне. С 20 декабря 2021 года срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев. Срок действия QR-кодов, оформленных после получения отрицательных результатов ПЦР-тестов, уменьшается с трех до двух календарных дней. QR-коды, которые москвичи получают после вакцинации, как и прежде будут действительны в течение года. Москвичам из группы риска (это горожане старше 60 лет и люди с хроническими болезнями), которые перенесли ковид в течение последних 12 месяцев, вместе с продлением срока действия сертификатов разблокируют транспортные карты.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 14 декабря, в Москве впервые с сентября выявили менее 2 тысяч случаев COVID-19. За последние сутки врачи диагностировали 1976 новых случаев заражения ковидом. В последний раз менее двух тысяч заболевших за день регистрировали 22 сентября. Тогда ковидом заразился 1991 человек. Заболеваемость в городе продолжает снижаться с конца октября.

Ранее стало известно, что московское правительство дополнительно выделило 10,3 миллиарда рублей на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

- Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, - говорится в сообщении пресс-служба мэра и правительства Москвы.