C начала года в столице восстановили 45 ветхих строений

Решение о сносе принимается только в том случае, если здание совсем разрушено либо представляет серьезную угрозу для жизни людей. Фото: Павел КЛОКОВ

В Москве в этом году восстановили 45 ветхих зданий. Специалисты отремонтировали исторические дома и вернули их к жизни. Решение о том, восстанавливать старые здания, или они подлежат сносу, принимают эксперты Госинспекции по недвижимости. Они исследуют объекты, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, и затем передают их профильным департаментам для дальнейшей реконструкции или сноса.

- В 2021 году Госинспекция по недвижимости зафиксировала на территории города 1932 ветхих строения. В настоящее время 45 объектов приведены в надлежащий вид, а 90 – демонтированы. По остальным строениям либо уже идут восстановительные работы или демонтаж, либо формируется пошаговый план и определятся дальнейшая судьба, – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

На каждое ветхое здание составляется дорожная карта - планы по сносу либо восстановлению объекта. Госинспекция по недвижимости прорабатывает их совместно с хозяевами строений, представителями федеральных и московских органов власти. По словам Владислава Овчинского, решение о сносе принимается только в том случае, если здание совсем разрушено либо представляет серьезную угрозу для жизни людей. Все остальные дома стараются спасти.

- В ходе разработки планов назначаются конкретные сроки сноса объекта или его реставрации. За их соблюдением и статусом работ в рамках рабочих групп контролируют Госинспекция по недвижимости и другие профильные ведомства. Стоит подчеркнуть, что решение о сносе принимается только по зданиям и строениям, не подлежащим восстановлению, представляющим угрозу для жизни и здоровья граждан и не являющихся объектами культурного наследия. В остальных случаях объекты стараемся сохранить и реставрировать, – рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости.

Летом этого года эксперты восстановили последнюю дошедшую до наших дней сторожку-кордегардию Камер-Коллежского вала. Всего таких застав было 18, но в 1852 году их ликвидировали. Из всех сооружений Камер-Коллежского вала сохранилась только кордегардия в парке Декабрьского восстания на Пресне. Историческое здание давно пришло в аварийное состояние, его использовали как бытовку. В рамках комплексного благоустройства территории парка строение восстановили и вернули ему исторический облик.

Госинспекция по недвижимости приступила к работе по выявлению ветхих и аварийных объектов столицы в прошлом году. Тогда специалисты исследовали здания только в Центральном административном округе. С 2021 года ведомство ведет мониторинг таких объектов во всех округах Москвы.

Ранее Владислав Овчинский рассказал, что в Москве с января по ноябрь этого года было выявлено почти 260 тысяч квадратных метров бесхозной недвижимости. Специалисты инспекции совместно с экспертами департамента городского имущества Москвы проводят проверку по выявлению никому не принадлежащих объектов. Обнаруженную бесхозную недвижимость оформляют в собственность Москвы и затем используют для городских нужд. Всего за 11 месяцев 2021 года в собственность города специалисты оформили 1 тысячу 188 объектов бесхозной недвижимости.