Собянин: Более 600 километров лыжных трасс открылись в Москве

Многие лыжники берут с собой за компанию четвероногих друзей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве открылись более 600 километров лыжных трасс. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о самых интересных из них и пригласил москвичей встать на лыжи.

- Как и обещал, рассказываю о московских лыжных трассах и склонах. Тем более что в этом году зима нас снегом не обижает. В нынешнем сезоне мы подготовили более 380 лыжных трасс общей протяженностью 616 км и 22 лыжные базы. Больше половины из них - с уличным освещением, чтобы кататься можно было и по вечерам, - написал глава города в своем блоге на сайте мэра Москвы.

Самая длинная лыжня столицы традиционно пролегает по Битцевскому парку: ее протяженность – более 20 километров. Эта трасса является неформальной столицей московского лыжного спорта. На ней собираются все любители зимних прогулок - как профессиональные лыжники, так и просто желающие покататься в выходные.

- Широкая лыжня позволяет идти как классическим, так и коньковым ходом. Многие лыжники берут с собой за компанию четвероногих друзей, - рассказал Сергей Собянин.

В этом году появилась новая лыжная трасса: ее обустроили в парке «Хованская дубрава» поселения Сосенское в ТиНАО. А для лыжников с опытом подойдет лыжня в парке «Сокольники»: это маршрут пролегает с перепадами высот вдоль каскада 5-го Путяевского пруда и 5-го Лучевого просека. Новые лыжные трассы после благоустройства появились и в парке «Яуза». Одна из них проходит в Тенистом проезде, другая - в Юрловском проезде.

Зима в Москве часто не балует снегом, и на этот случай в парках приготовлены снежные пушки. Они позволяют быстро оборудовать трассы с искусственным покрытием даже в теплые дни.

- На случай бесснежной погоды более десятка трасс оснащены снеговыми пушками. В этом году они позволили начать лыжный сезон еще до больших снегопадов. Самая протяженная пятикилометровая лыжня с искусственным снегом была открыта в Братеевской пойме в конце ноября, - рассказал Сергей Собянин.

В Москве есть где покататься и любителям горнолыжных трасс. Для них в столице открыты семь общедоступных горнолыжных склонов. На каждом из них работает пункт проката спортивного инвентаря. Среди таких трасс - «Узкое» на Севастопольском проспекте.

- Горнолыжная трасса в Северном Бутово на улице Старокачаловская ориентирована на юных спортсменов, но готова принять и взрослых любителей спорта. Склон в Куркино притягивает, прежде всего, жителей одноименного района и Митино. Для удобства горнолыжников есть канатная дорога, - рассказал глава города.

В западной части столицы в ближайшее время откроется спортивный комплекс «Ново-Переделкино». К новому зимнему сезону здесь обновили не только лыжные трассы, но и модернизировали спортивные сооружения, обустроили кафе для посетителей. В центре будут открыты пункты проката инвентаря, а также заработают различные спортивные секции для детей и взрослых. В «Ново-Переделкино» посетителей ждут не только горнолыжные трассы, но и другие зимние развлечения: сноуборд, тюбинг, фристайл.

- Впереди длинные новогодние каникулы. Отличный вариант - провести их на лыжах и коньках, - отметил Сергей Собянин.