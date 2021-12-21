Собянин поручил продолжить в 2022 году программу «Школа профессионального роста»

С 2018 по 2021 годы школу закончили 314 молодых медика, обучавшихся по 23 специальностям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о продолжении в 2022 году реализации проекта «Школа профессионального роста». Проект направлен на дополнительно образование студентов медицинских вузов столицы.

- Правительство Москвы выделило 63 миллиона рублей на реализацию проекта практико-ориентированного обучения студентов и ординаторов медицинских вузов «Школа профессионального роста». В 2022 году гранты получат три медицинских вуза - Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова, - сообщили 21 декабря в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Проект «Школа профессионального роста» стартовал в столице в 2018 году. Он помогает студентам 6-го курса и ординаторам второго года обучения получать узкую специализацию по наиболее дефицитным специальностям, в которых московские клиники испытывают острую необходимость. Участники проекта отбираются по результатам конкурса, получают дополнительное образование и проходят практику в медицинских учреждениях Москвы.

В образовательный курс входит углубленное изучение профильных дисциплин, при этом в процессе обучения активно используются симуляционные методики. В программу обучения также включены специальные модули, такие как пациентоориентированность, врачебная этика, основы работы с ЕМИАС и юридические аспекты работы врачей. После курса теории студенты проекта проходят практику в больницах и поликлиниках города. Работая «в поле», они получают первый врачебный опыт, отрабатывают действия при неотложных ситуациях, а также учатся курировать пациентов.

Программа «Школы профессионального роста» составлена таким образом, чтобы не отвлекать студентов от основной учебы. Помимо знаний участники проекта получают еще и стипендию – ежемесячно по 25 тысяч рублей. После окончания потока проекта выпускники должны отработать не менее двух лет в одном из медицинских учреждений столицы.

В прошлом году проект «Школы профессионального роста» был награжден премией Москвы в области медицины. С 2018 по 2021 годы школу закончили 314 молодых медика, обучавшихся по 23 специальностям. Всего за эти годы из школы выпустились четыре потока. Занятия пятого потока стартуют в январе 2022 года. Курс обучения продлится шесть месяцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице в этом году завершена реконструкция 35 поликлиник. Еще 50 городских поликлиник будут капитально отремонтированы в 2022 году. По словам главы города, в Москве проводится самая кардинальная реконструкция и модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю столицы.

Городская программа капитального ремонта поликлиник будет полностью завершена в 2024 году. За эти годы власти Москвы реконструируют около 200 медучреждений. Кроме зданий столичное здравоохранение обновляет оборудование и методики лечения, повышает квалификацию кадров. Внедряются новые информационные технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Создается комфортная среда для пациентов и для врачей, медучреждения оснащаются самым современным оборудованием, на работу принимают новых специалистов.