Собянин поручил расширить участие малого бизнеса в государственных закупках

Сергей Собянин принял решение расширить участие малого бизнеса в госзакупках. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр столицы Сергей Собянин принял решение расширить участие предприятий малого бизнеса в государственных закупках. В 2021 году в них участвовали около 40 тысяч малых предприятий Москвы.

- Правительство Москвы расширит возможности субъектов малого предпринимательства, а также социально-ориентированных некоммерческих организаций по участию в закупках для государственных нужд. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, - говорится в сообщении пресс-службы правительства и мэра Москвы.

Как уточнили в пресс-службе, в соответствии с постановлением в 2022 году будет увеличена начальная (максимальная) стоимость контрактов, по которым закупки в обязательном порядке осуществляются у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Начальная цена контрактов повышается с 3 миллионов до 20 миллионов рублей.

Подписанное Сергеем Собяниным постановление также предусматривает ряд изменений в положении о системе государственных закупок Москвы. Изменения вносятся, чтобы привести нормы положения в соответствие с федеральным законом от 5 сентября 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ранее Сергей Собянин установил минимальную и льготную ставки по аренде объектов городской недвижимости на 2022 год. Ставки действуют для предприятий малого бизнеса. Размер минимальной ставки в будущем году составит 5 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Размер льготной ставки составит 3800 рублей за 1 квадратный метр. Воспользоваться минимальными и льготными ставками могут малые предприятия, взявшие в аренду небольшие помещения площадью до 300 квадратных метров, либо предприятия и организации с социально значимыми видами деятельности. К ним относятся, например, социальные магазины, предприятия социального питания или бытового обслуживания, организации, работающие в сфере физической культура, спорта, культуры и многие другие. В 2021 году этой мерой имущественной поддержки пользуются 411предпринимателей, арендующих помещения общей площадью 74,25 тысяч квадратных метров. Для подавляющего большинства из них (331 компания) установлена льготная ставка аренды, для остальных (80 компаний) - минимальная.

Мэр Москвы также принял решение о переводе в электронный вид услуг по заключению договора социальной найма, обмена и приватизации жилья. Сергей Собянин поручил упростить порядок оформления документов, сделав эту процедуру доступной в онлайн-формате. Соответствующее постановление глава города подписал 24 декабря, сообщает пресс-служба мэра Москвы. Новые регламенты предоставления государственных услуг в жилищной сфере начнут действовать в течение 2022 года. По прогнозам специалистов, ежегодно ими будут пользоваться около 40 тысяч москвичей. Заключить договор социального найма или оформить приватизацию можно будет не только в центрах «Мои документы», но и в онлайн-формате. Для этого необходимо подать заявление и предоставить сопутствующие документы через портал mos.ru.