Андрей Курпатов представил свою новую книгу в 2-х томах «Машина Мышления»

Книгу уже можно заказать через интернет, а в начале января она появится на полках книжных магазинов.

Издание вышло в 2 томах, ставших продолжением предыдущей книги «Красная таблетка», где теледоктор разбирался в вопросах, как работает мозг человека, формирует личность, какие блоки и ограничения есть в сознании. «Красная таблетка» дважды входила в список бестселлеров, заняв 4-е место в 2020 году и 15 место в 2021 году в рейтинге Российского книжного союза.

В продолжении «Красной таблетки» Андрей Курпатов разбирался в понятии «калейдоскоп мышления», и готов рассказать читателям в первом томе, как мозг создает наш мир, а во втором, как он порождает наше мышление.

Подзаголовок новой книги «Заставь себя думать!», не случаен. Автор дает практические инструменты и техники мышления, чтобы научиться реконструировать реальность и распаковывать смыслы сознания.

«Реконструкция реальности» нужна нам для того, чтобы точнее понимать мир и самих себя, а «Распаковка смыслов» – смыслы, которыми мы обмениваемся друг с другом в процессе общения, или когда изучаем какую-то информацию” - поясняет Андрей Курпатов.

В книге «Машина мышления» собраны самые современные исследования мировых ученых в области сознания человека и философские тренды, объясняющие откуда приходят мысли, как формируется поток сознания, и почему его невозможно остановить и как так получается, что думаем об одном, а делаем совершенно иначе.

Книга будет интересна и тем, кто давно изучает психологию. Для них Андрей Курпатов сделал подробное описание Brain principles programming, которые используются для создания сильного искусственного интеллекта. Книгу уже можно заказать через интернет, а в начале января она появится на полках книжных магазинов по всей России