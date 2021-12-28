Собянин рассказал о создании единого пешеходного маршрута в Щукинском парке и Всехсвятской роще

Парки сделают более современными и комфортными для прогулок. Фото: официальный сайт Сергея Собянина.

Щукинский парк и Всехсвятскую рощу объединят пешеходным маршрутом, тем самым создав единое пространство для прогулок слева от Волоколамского шоссе. Об этом Сергей Собянин рассказал 28 декабря в блоге на сайте мэра Москвы. Глава столицы представил новый проект реконструкции Щукинского парка и Всехсвятской рощи.

- Когда-то они составляли большое зеленое пространство, расположенное слева от Волоколамского шоссе. Сегодня оно разделено на несколько частей территориями военных госпиталей и других медицинских учреждений. В рамках проекта экологической реабилитации в Щукинском парке и Всехсвятской роще планируется создать единый пешеходный маршрут для отдыха и прогулок, - сообщил глава города.

Парки сделают более современными и комфортными для прогулок. Старый асфальт на дорожках заменят на более экологичные материалы - гравийный отсев, терравей (водопроницаемое высокопрочное покрытие из искусственных или природных материалов) и другие щадящие покрытия.

- Стихийно сложившиеся «народные тропы» - сделать более удобными для прогулок. В парке будут высажены сотни молодых деревьев, - рассказал мэр.

Старые детские и спортивные площадки, которые сейчас, по словам Собянина, «выглядят не очень», заменят на новые и современные.

- И обустроим новые места отдыха для взрослых и детей. Будут созданы качественные зоны для разминки и занятий спортом. И новые детские и игровые площадки, - пообещал глава города.

Местные жители по традиции развешивают в парке кормушки для птиц и белок. Часть из них будет сохранена.

- В ходе реализации проекта наиболее качественные и оригинальные из них планируется сохранить. А на будущее - установить стенды с образцами безопасных кормушек для птиц и зверья, чтобы хорошая традиция продолжалась и дальше, - отметил Собянин.

Глава города подчеркнул, что благоустройство Щукинского парка и Всехсвятской рощи поможет улучшить экологию этих природных территорий и сделать отдых на свежем воздухе для горожан более комфортным и разнообразным. Свое мнение о проектах благоустройства парков москвичи могут высказать на платформе «Активный гражданин».

Ранее Сергей Собянин объявил о старте второго этапа голосований о благоустройстве на портале «Активный гражданин». Глава города также рассказал о проектах, которые планируется реализовать в 2022 году.

- В ноябре - начале декабря на платформе «Активный гражданин» прошла первая волна голосований по проектам благоустройства улиц и парков, которые мы собираемся реализовать в следующем году. В каждом голосовании приняли участие в среднем 175 тысяч человек. Все проекты нашли одобрение москвичей. Сегодня мы начинаем вторую волну голосований, по итогам которой будет сформирована программа благоустройства на 2022 год, - рассказал мэр столицы.

Сергей Собянин отметил, что одним из самых значительных проектов будущего года станет благоустройство Басманного и Красносельского районов. Главные улицы районов сохранят свои транспортные функции, но при этом пространство для пешеходов будет расширено (в тех местах, где это будет возможно).