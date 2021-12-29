Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов за вакцинацию старшему поколению

По условиям программы москвичи старше 65 лет, сделавшие до 31 марта прививку против коронавируса, получают в подарок наборы «С заботой о здоровье». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Собянин продлил срок выдачи подарочных наборов пенсионерам за вакцинацию против коронавирусной инфекции. Жители города старшего возраста смогут получить их, сделав прививку до 31 марта будущего года.

- Правительство Москвы приняло решение продлить срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 пожилых граждан на три месяца - до 31 марта 2022 года. Нормативные акты по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, - сообщила 29 декабря пресс-служба мэра и правительства Москвы.

По условиям программы москвичи старше 65 лет, сделавшие в этот период прививку против коронавируса, получают в подарок наборы «С заботой о здоровье». Пенсионеры также могут отказаться от набора и вместо него получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

В набор «С заботой о здоровье» входят препараты и товары, необходимые для поддержания хорошего самочувствия и укрепления иммунитета. Они будут особенно полезны в период обострения в городе вирусных инфекций. Например, в подарочной коробке можно найти пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетницу на семь дней. Биологически активная добавка «Омега 3» и витамин D3 помогут укрепить организм. В набор также входят качественная косметика для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок.

Всего с начала проведения акции подарочные наборы получили 320 тысяч московских пенсионеров, денежная компенсация выплачена 325 тысячам человек. Сделав прививку до 31 марта, обратиться за получением подарочного набора можно будет до 1 июня 2022 года.

Массовая вакцинация против COVID-19 началась в Москве год назад. За это время прививки сделали более 5,7 миллионов человек. С самого начала прививочной кампании столичные власти развернули широкую сеть пунктов вакцинации, которые разместились на базе поликлиник и в центрах госуслуг «Мои документы». Мобильные бригады заработали в торговых центрах, крупных магазинах, столичном метро и в других популярных местах.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице в 2022 году откроются еще 50 центров «Московского долголетия». В этом году работает 20 таких клубов, из-за пандемии COVID-19 мероприятия в них проводятся в основном онлайн либо на свежем воздухе. В планах московского правительства – открыть такие центры в каждом районе города. Сергей Собянин отметил, что ситуация в Москве из-за пандемии коронавируса остается сложной, однако за последнюю неделю в городе наблюдается постепенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- Сейчас в городе, пожалуй, один из самых низких показателей по COVID-19. За последнюю неделю очень серьезное уменьшение. Но, тем не менее, все равно надо беречь себя, вакцинироваться, соблюдать санитарные нормы, - предупредил мэр.

Как отмечают организаторы проекта, типичные гости клубов «Московское долголетие» - активные и любознательные пожилые жители города, которые любят проводить время в общении и предпочитают качественный досуг. Сегодня в Москве создано около 900 клубов по интересам (среди них – здоровый образ жизни, развитие, творчество, технологии).