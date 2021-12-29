Собянин заявил о рекордном вводе жилья в Москве по итогам 2021 года

В Москве в 2021 году было построено 7,4 миллионов квадратных метров жилья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в 2021 году было построено 7,4 миллионов квадратных метров жилья. Это стало абсолютным рекордом за всю историю столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

- По итогам 2021 года в Москве построено более 15 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 7,4 миллионов квадратных метров жилья, что стало рекордом за всю историю города, включая период массового жилищного строительства 60-х годов XX века, - сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

По словам Сергея Собянина, нарастить объемы строительства жилья удалось за счет реализации программы реновации, комплексного освоения территорий, а также федеральных программ льготного ипотечного кредитования.

Всего за десять лет в городе было построено 104,8 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 43,6 миллионов квадратных метров жилья. В новые квартиры, появившиеся после 2010 года, въехали около одного миллиона семей. Благодаря строительству коммерческой недвижимости в столице было создано 770 тысяч новых рабочих мест.

В этом году в Москве было построено 85 объектов социальной инфраструктуры. В столице появились 54 новых здания школ и детских садов, 10 медицинских учреждений, 17 спортивных объектов и четыре объекта культуры. Особое внимание столичные власти уделяют строительству новых больниц и поликлиник.

- Правительство Москвы реализует масштабную программу строительства порядка 1 миллиона квадратных метров новых медицинских учреждений, среди которых объекты медицинского центра в Коммунарке, Центра имени Логинова, международного медицинского кластера в «Сколково», ИКБ № 1, инфекционный корпус ДГКБ святого Владимира, скоропомощные корпуса ряда городских больниц, а также порядка 30 поликлиник, - рассказали в пресс-службе столичной мэрии.

Масштабное обновление идет в сфере культуры: в 2021 году была построена новая сцена театра «Уголок дедушки Дурова» и новое здание детской школы искусств имени Глинки. После комплексной реконструкции открылся Дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной, закончился ремонт в Детском музыкальном театре юного актера. В ближайшее время будут завершены строительство и реконструкция нескольких объектов Московского зоопарка. В главном зоосаде страны обновят вход со стороны станции метро «Баррикадная», пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу и павильон «Ластоногие».

Московское правительство также участвует в программах расширения двух ведущих вузов страны: Московского государственного университета имени Ломоносова и Московского государственного технического университета имени Баумана. На Воробьевых горах строится инновационный научно-технический центр МГУ «Воробьевы горы». Масштабный проект включает в себя девять кластеров общей площадью 455 тысяч квадратных метров, в ходе его реализации будет создано 17,2 тысяч новых рабочих мест. ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» станет современной площадкой с передовой инфраструктурой, которая объединит научно-технологические компании и обеспечит условия для эффективной разработки и продвижения инновационных продуктов.