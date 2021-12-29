Москвичка получила ожог глаз после наращивания ресниц в салоне красоты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Попасть в салоны красоты перед Новым годом почти невозможно, запись у мастеров заполнена еще с начале декабря, каждый час расписан по минутам.

21-летняя москвичка о том, чтобы быть красивой в главную ночь года, позаботилась заранее, нашла мастера по наращиванию ресниц и записалась через мессенджер.

28 декабря девушка пришла в салон красоты, который оказался комнатой в столичном торговом центре на Сущевском Валу. Но цена на услугу очень порадовала: мастер запросила две тысячи рублей, чтобы было дешевле, чем в других точках.

Девушка не стала отказываться и улеглась на одну из трех кушеток, которые были в помещении. Ни масок, ни перчаток, ни средств для дезинфекции клиентка не увидела, но решила довериться мастеру.

Мастер нарастила ресницы, но качеством работы клиентка осталась недовольна. После препирательств было решено снять пучки волос, сообщает сайт mk.ru.

Во время этой процедуры девушка и почувствовала сильное жжение в глазах. О неприятных ощущениях она неоднократно говорила мастеру, но на жалобы никто не обратил внимание.

В какой-то момент москвичка была вынуждена бежать умываться, глаза горели огнем и были сильно раздражены. Тогда пострадавшая вызвала скорую помощь и полицию.

Но ни тех, ни других сотрудники салона красоты не дождались. Они предпочли поскорее покинуть свои рабочие места, оставив девушку в одиночестве дожидаться медиков.

Врачи определили у пациентки сильный ожог глаза и доставили ее в больницу. Теперь она опасается, что потеряет зрение. А еще девушка думает обращаться ли с заявлением с контрольно-надзорные органы или нет. Она уверена, что у мастеров не было не только специального оборудования, но и лицензии на осуществление деятельности.