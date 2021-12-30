Собянин рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта от Садового кольца до Университетского проспекта

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Ленинский проспект от Садового кольца до Университетского проспекта реконструируют, чтобы он стал комфортнее в первую очередь для пешеходов, которые сейчас вынуждены ходить в нескольких метрах от оживленной магистрали. Об этом рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Летом текущего года мы провели благоустройство периферийного участка от ул. Кравченко до МКАД, - констатировал градоначальник. - Летом следующего года планируем приступить к благоустройству головного участка от Садового кольца до Университетского проспекта".

По его словам, устранение главной причины дискомфорта пешеходов уже успешно опробовано на нескольких столичных улицах, в частности, на Большой Якиманке, Новом Арбате, Садовом кольце и улице Тверской. Это буфер из деревьев и кустарников, который отделит проезжую часть от тротуара.

"Конечно, это лишь частичное решение. Никакой, даже самый плотный зеленый буфер не превратит Ленинский проспект в тихую улочку для неспешных прогулок. Магистраль - есть магистраль, - отметил Собянин. - Поэтому в ходе благоустройства планируется уделить особое внимание видовым зонам, скверам и площадям, которые призваны стать местами для отдыха и прогулок местных жителей".

В частности, планируется озеленить вход в Нескучный сад у больницы №1, а на противоположной стороне Ленинского проспекта, где находится парк для отдыха и прогулок, установить современную систему освещения, заменить скамейки и другую уличную мебель, а также обновить покрытия дорожек.

По словам Собянина, на другом входе в Нескучный сад на месте "небольшой улочки" появится просторная пешеходная аллея. Вдоль нее высадят кустарники и деревья.

Мэр Москвы уточнил, что также планируется благоустроить улицу Академика Зелинского. Там намечено дополнительное озеленение бульвара.

Запланированы работы по благоустройству и на площади академика Тамма, который "давно пора привести в порядок", отметил градоначальник.

"Площадь перед универмагом "Москва" планируется значительно расширить и украсить липовыми аллеями и декоративным освещением, - уточнил Собянин. - Удобные подъезды и парковки будут организованы у боковых фасадов универмага".

Пространство между полукруглыми домами, выходящими на площадь Гагарина, также озеленят. Там создадут зеленый сквер, модернизируют собачью площадку и поставят скамейки у входов в поликлинику и библиотеку. Жильцы домов могут не переживать – выезд на Ленинский проспект по улице Орджоникидзе сохранится.

Мэр столицы напомнил, что поделиться мыслями о проекте благоустройства Ленинского проспекта можно на платформе "Активный гражданин".