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Общество30 декабря 2021 13:43

Глава департамента регбезопасности Москвы подарил мальчику велосипед в рамках акции «Ёлка желаний»

11-летний Евгений из Москвы получил подарок своей мечты
Ксения БОГДАНОВА
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Благотворительная акция «Ёлка желаний» традиционно проводится накануне Нового года.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» традиционно проводится накануне Нового года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне Нового года 11-летний мальчик Женя из Москвы получил подарок своей мечты. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Сергей Хлебников вручил юному москвичу велосипед и поздравил его с новогодними праздниками. Руководитель ведомства принял участие в акции «Елка желаний», которая проходит в эти дни по всей стране.

- Сергей Хлебников подарил новогодний подарок 11-летнему Евгению из Москвы. Мальчик очень хотел черный велосипед, и Сергей Хлебников смог исполнить желание Жени, - рассказали в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» организована Всероссийским проектом «Мечтай со мной», ее поддерживают «Росмолодежь», а также АНО «Россия – страна возможностей». Акция традиционно проводится накануне Нового года по всей стране, чтобы помочь создать атмосферу волшебного праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят, оставшихся без родителей. За время ее существования было исполнено 21450 желаний по всей России. В рамках акции неравнодушные люди дарят загадавшим делание детям одежду, игрушки, гаджеты, спортивный инвентарь, книги и другие развивающие материалы, товары для хобби и музыкальные инструменты. Кроме того, дети могут загадать и нематериальные желания, например «Я хочу побывать в Москве», «Мечтаю стать машинистом поезда» или «Хочу познакомиться с известным футболистом».

В акции «Елка желаний» принимают участие все, кто хочет помочь детям почувствовать приближение праздника. В этом году к ней присоединилось немало известных людей – политиков, артистов, спортсменов. Так, например, мечту ребенка недавно исполнил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он помог Арслану Шагапову из Казани. Мальчик пострадал во время нападения на гимназию, когда бывший ученик открыл огонь по детям и учителям. Эта трагедия потрясла всю страну. Сейчас Арслан лечится в Москве. Он очень хотел конструктор, чтобы как-то отвлечься от многочисленных процедур и почувствовать приближение праздника. Кроме него подарок получил еще и 7-летний Данис, с которым Арслан подружился в клинике.