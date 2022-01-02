Борьба против COVID-19 и поддержка стартапов: успехи Москвы отмечены на международном уровне

В 2021 году мерами поддержки воспользовалось порядка 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса Фото: Иван МАКЕЕВ

По версиям многих международных рейтингов, в 2021 году российская столица подтвердила свой статус одного из самых безопасных, комфортных и технологичных городов.

Инновации на страже здоровья

Москва заняла первое место среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с COVID-19. Список, составленный биржей инноваций в сфере здравоохранения (HIEx) программы ООН UNAIDS и международным агентством StartupBlink, учитывал опыт более чем 100 городов и 40 стран мира. Во время пандемии российская столица поддерживала бизнес за счет ряда субсидий и льгот. В 2021 году этими мерами поддержки воспользовалось порядка 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

Инновационные разработки в медицине помогли Москве стать лидером в рейтинге глобальных городов (Global Cities Index 2021) по развитию сектора здравоохранения и числу университетских бизнес-инкубаторов. Столица с успехом внедряла цифровые сервисы и платформы в первую волну пандемии весной 2020 года. Например, госуслуги для граждан и бизнеса, которые были востребованы и после снятия ограничений.

Умный город

В 2021 году Москва вошла в топ-7 умных городов мира согласно рейтингу Intelligent Community Awards. Так, благодаря системному внедрению технологий во всех отраслях городского хозяйства и социальной сферы Москва получила сразу два сертификата соответствия стандартам ISO для устойчивых и умных городов.

Экосистема для стартапов

На международном конкурсе Global ICT Excellence Awards правительство Москвы заняло второе место в номинации «Стартап-экосистема» среди государственных структур. Первое место досталось Малайзийской корпорации цифровой экономики (MDEC). Напомним, в столице создана целая экосистема для инноваторов – технопарки с инфраструктурой, субсидии и гранты, отраслевые конкурсы и хакатоны, образовательные акселерационные программы.

Город для жизни

Международный рейтинг 100 лучших городов мира The World‘s 100 Best Cities высоко оценил российскую столицу в борьбе за звание удобного для жизни, работы и путешествий мегаполиса.

«В этом году Москва значительно укрепила свою позицию в группе показателей «Экономическое процветание», поднявшись с 64-го на 25-е место, - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Высокие позиции российской столицы в рейтинге достигнуты благодаря развитой экономике, инфраструктуре, культурной среде, уровню безопасности, образования и ряду других показателей».

В октябре 2021 года московские рестораны впервые были включены в гид «Мишлен». Российская столица стала первым городом в постсоветском пространстве, чьи кафе и рестораны отмечены звездами и специальными знаками гастрономического гида.

В 2021 году столице также удалось войти в пятерку лидеров по показателям «Человеческий капитал» и «Удобство для бизнеса» среди крупнейших европейских городов и в сотню лучших городов мира для студентов.