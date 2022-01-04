Владимир Ефимов: В 2021 году на Портале поставщиков зарегистрировались 45 тысяч предпринимателей

Цифровая платформа постоянно улучшается и становится удобнее Фото: Shutterstock

На Портале поставщиков зарегистрировано уже более 250 тысяч пользователей. Из них 45 тысяч - в 2021 году и 43 тысячи - в прошлом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Ежемесячно в 2021 году на портале регистрировалось в среднем до 4,4 тысячи новых пользователей, большая часть из которых – 90% – представители малого и среднего бизнеса, - отметил заммэра. - Сегодня сервисом пользуются свыше 250 тысяч поставщиков со всей России и около 51 тысячи заказчиков из 39 регионов страны».

Цифровая платформа постоянно совершенствуется. Например, в мае 2021 года на Портале поставщиков запустили функционал определения категории стандартной товарной единицы (СТЕ) по изображению, который позволил заметно сократить время для поиска необходимой продукции.

«При разработке новых цифровых возможностей Портала поставщиков учитываются реальные потребности пользователей, - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. - В 2021 году на Портале поставщиков запущен сервис, с помощью которого можно подать заявку на оформление банковской гарантии, которая может понадобиться для участия в госзакупках. Также здесь появилась возможность создавать сайты-визитки для продвижения своих предложений как на самом портале, так и на внешних ресурсах. Эта опция особенно полезна индивидуальным предпринимателям и самозанятым, у которых может не быть бюджета на рекламу».

Кроме того, теперь пользователи могут быстрее разбираться в функционале портала и отслеживать статус обращений в службу технической поддержки в специальном разделе личного кабинета, который стал доступен также в 2021 году.

Количество товаров в электронном каталоге Портала поставщиков содержит более 1,5 миллиона позиций, более 505 тысяч, из которых опубликовано в 2021 году.

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