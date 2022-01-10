Жилые кварталы с современной инфраструктурой появятся на месте бывшей промзоны «Огородный проезд»

Фото: stroi.mos.ru

Проекты решений о комплексном развитии двух участков бывшей промзоны «Огородный проезд» опубликованы в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь двух участков бывшей промзоны «Огородный проезд», подлежащих комплексному развитию, составляет 22,5 гектара, - отметил заммэра. - В их редевелопмент инвесторы вложат 62 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет превысят 3,5 миллиарда рублей. В будущем здесь построят жилые дома, образовательные и спортивные учреждения, а также объекты общественно-делового назначения. Для города будет создано более 18 тысяч новых рабочих мест».

Первый участок с одной стороны ограничен МЦД-2, а с другой - Огородным проездом. Второй находится между Складочной улицей и жилым комплексом на Новодмитровской улице. Сегодня там находятся офисы, склады и автосервисы.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, на этих участках в Бутырском районе планируется возвести более 615 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Согласно проектам решений, более 370 тысяч квадратных метров территорий могут занять образовательные учреждения – школы и детские сады, спортивные клубы, торговые центры, банки, кафе и другие общественно-деловые постройки, - сказал глава ведомства. - На втором участке инвестор построит более 245 тысяч квадратных метров жилья, в том числе более 60 тысяч квадратных метров будет выделено для переселения жильцов по программе реновации».

Напомним, благодаря комплексному развитию бывших промзон Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» город получит около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте.