Владимир Ефимов: В 2021 году в Москве демонтировали свыше двух тысяч самостроев

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В столице за прошлый год по требованию Госинспекции по недвижимости ликвидировано свыше двух тысяч самовольных построек. Из них больше половины – 53 процента – демонтированы владельцами в добровольном порядке. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Работа по выявлению и пресечению объектов незаконного строительства на территории Москвы ведется Госинспекцией по недвижимости на постоянной основе, мероприятия проводятся во всех округах столицы, - отметил заммэра. - В 2021 году было демонтировано 2 232 самостроя общей площадью 546 тысяч квадратных метров, 76,5 процента нарушений было выявлено с использованием современных технологических решений. В их числе - искусственный интеллект, автоматизированные алгоритмы, квадрокоптеры, камеры городского видеонаблюдения и робототехника, это на 37 процентов превышает показатели 2020 года».

В задачи контрольного ведомства входит не только выявление незаконных построек, но и профилактика появления самостроев, а также улучшение облика города и снижение количества правонарушений при использовании объектов недвижимости.

«Незаконные постройки не только нарушают архитектурный облик города, препятствуют развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и перегораживают порой улицы, но и являются объектами потенциальной опасности, так как возводятся с нарушениями норм и требований градостроительного и земельного законодательства, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - Мы оперативно принимаем меры и проводим профилактическую работу с целью недопущения возведения новых незаконных построек. С начала 2021 года порядка 14 фактов нарушения требований, связанных со строительством или реконструкцией, пресечено на стадии строительства».

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