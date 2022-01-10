В Звенигороде мужчина, поссорившись с посетителями кальянной, задавил лучшую подругу жены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В подмосковном Звенигороде суд поставил точку в истории случайной гибели молодой женщины. Она скончалась под колесами квадроцикла, а управлял техникой ее близкий знакомый.

Трагедия произошла в мае 2021 года. Тогда 34-летнй мужчина вместе с женой и ее ближайшей подругой отправился в кальянную.

Когда вечер подходил к концу, мужчина понял, что не в состоянии ехать домой за рулем. Он уже решил, что оставит квадроцикл у заведения, а домой вся компания отправится на такси. Но планам было не суждено осуществиться. Под вечер между мужчиной и компанией за соседним столиком возникла совестная перепалка, сообщает сайт mk.ru.

Все вышли на улицу и, поняв, что драки не избежать, москвич решил ретироваться. Он передал жене и ее подруге шлемы, сам поспешил сесть на квадроцикл и рванул с места. Только в гараже обнаружил, что пассажирок с ним нет, а на технике сзади следы крови.

Оказалось, что сдавая назад он насмерть сбил подругу жены. Именно она много лет назад познакомила будущих супругов и была вхожа в семью.

Когда мужчина вернулся на место трагедии, молодая женщина была мертва. Ее смерть стала настоящей трагедией для всех.

Горе-водитель как мог загладил свою вину. Он выплатит родным погибшей 300 тысяч рублей, а суд приговорил его к 6 годам колонии-поселения.