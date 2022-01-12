Игрушки, косметика, гаджеты: самые популярные покупки москвичей на новогодние праздники

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Декабрь традиционно связан с покупкой подарков для родных и близких. Чаще всего москвичи выбирали в магазинах в предновогодние дни детские товары, электронику, парфюмерию и ювелирные изделия. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новый год – прежде всего, детский праздник, поэтому вполне ожидаемо, что лидерами по приросту продаж оказались игры и игрушки, - отметил заммэра. - За последние пять дней 2021 года, с 27 по 31 декабря, среднесуточная выручка магазинов с такими товарами составила 433,7 миллиона рублей, увеличившись в 4 раза по сравнению с последней полной рабочей неделей предыдущего месяца с 22 по 26 ноября. Рекорд по обороту зафиксирован 30 декабря — 118 миллионов рублей».

Оборот ювелирных магазинов за последние пять дней 2021 года вырос в 2,3 раза по сравнению с последней неделей ноября и составил 4,7 миллиарда рублей. При этом 28, 29 и 30 декабря продажи уверенно преодолевали отметку в один миллиард рублей в день. «Золотым» для ювелиров выдалось 29 декабря, когда торговые обороты превысили 1,2 миллиарда рублей.

«Традиционно для подарков на Новый год жители и гости столицы выбирают бытовую электронику и гаджеты, видео- и аудиотехнику, - рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов. - В частности, спрос на электротовары для дома в конце года вырос более чем на 35%, выручка профильных магазинов с 27 по 31 декабря превысила 1,3 миллиарда рублей. Локальный пик продаж пришелся на 29 декабря, когда объем продаж достиг 327 миллионов рублей — это самый высокий показатель с 1 сентября. Оборот специализированных магазинов по продаже компьютерной техники, мобильных телефонов, видео- и аудиоаппаратуры за последние пять дней 2021 года превысил 14,9 миллиарда рублей, что на 80,3% больше показателей конца ноября».

По его словам, рекорд продаж компьютеров отмечен 29 декабря, когда было продано техники на 701,7 миллиона рублей, а мобильных телефонов, аудио и видеотехники — 30 декабря: объемы продаж достигли 816 миллионов рублей и 2,1 миллиарда рублей соответственно.

Многие решили в канун Нового года обновить гардероб. Выручка магазинов одежды и обуви в предпраздничные дни выросла на 39% — до 9,6 миллиарда рублей. Самым прибыльным для столичных ритейлеров оказался предпоследний день года, 30 декабря, когда покупатели приобрели одежды на рекордные 1,9 миллиарда рублей, что выше, чем во время распродаж в «черную пятницу» в середине ноября.

Как отмечает Аналитический центр Москвы, спрос на косметику и парфюмерию также почти вдвое превысил среднемесячные показатели. Москвичи перед самым Новым годом приобрели товаров этой категории на сумму свыше 5,2 миллиарда рублей. Прирост составил почти +83%.

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