Москва улучшила позиции в мировых финансовых рейтингах

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В 2021 году экономика Москвы продолжила восстановление после пандемии. Это во многом демонстрируют экономические показатели города и активность бизнеса. Авторитетные зарубежные рейтинги в сфере финансов особо выделяют успехи столицы, связанные с выбранной во время пандемии городской экономической политикой.

«Аналитики Financial Times в 2021 году отметили Москву в рейтинге крупнейших городов, наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций, в котором она вошла в топ-10, - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Кроме того, столица заняла 22 место в рейтинге глобальных городов будущего. Высокие оценки город получил по таким направлениям как стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций, среда для бизнеса, транспорт, человеческий капитал и эффективность бюджетных расходов».

По данным авторитетного Индекса глобальных финансовых центров, составленного британской компанией Z/Yen, за последние два года Москва поднялась более чем на 20 позиций – с 71 места весной 2020 года до 50 места в сентябре 2021 года. Отмечается, что Москва является абсолютным лидером в Восточной Европе и Центрально-Азиатском регионе, обгоняя такие города как Варшава и Стамбул.

Ключевой фактор успеха – развитие новых финансовых технологий. В 2020 году Россия вошла в топ-10 стран – лидеров цифрового банкинга наряду с такими государствами как Япония, Сингапур, Испания, Саудовская Аравия и другими. Также, по данным BCG, в 2020 году Россия заняла 4-е место по темпам перехода на безналичные платежи.

«Глобальный доклад о рейтингах финансовых технологий Global Fintech Rankings Report британского аналитического центра Findexable относит Москву на 18-е место среди 75 мировых городов – столица опережает Токио, Париж, Мадрид – и на 5-е место среди городов Европы, - сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. - Москва занимает высокие места как по количеству финтех-компаний, так и по их качеству. По сравнению с 2020 годом, когда рейтинг вышел в первый раз, Москва поднялась на 12 позиций, с 30 места».

Как отметили в Аналитическом центре Москвы, среди фактоов успеха – новые стартапы и городская инфраструктура их поддержки. Например, второй год подряд Москва занимает 9-е место среди мировых городов по развитости экосистем стартапов согласно Startup Ecosystem Rankings 2021.

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