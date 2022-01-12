Профессор напомнил, что в крещенской купели нельзя находиться более 15 секунд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. По традиции в этот день многие окунутся в прорубь. Главный врач Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н., заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук Владимир Мануйлов дал советы, как не навредить организму купаниями в ледяной воде.

В первую очередь нужно понимать, что окунаться в прорубь нужно только подготовленному человеку. Стоит заранее практиковать контрастный душ, закаливание ног, проводить зарядку на свежем воздухе.

За час до погружения стоит перекусить, делать это на пустой желудок нежелательно.

А перед прорубью лучше измерить давление. При повышенном артериальном давлении существует риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а при низком - велика вероятность судорог и потери сознания в воде.

Врач советует сделать небольшую разминку, чтобы разогреть все тело и только после этого окунаться в воду.

А вот алкогольные напитки противопоказаны, они сыграют дурную службу.

- Находиться в воде можно не более 15 секунд. Категорически запрещено окунаться в прорубь людям с воспалительными заболеваниями в острой форме или хроническими болезнями, беременным женщинам. А также тем, кто страдает экземой или псориазом, - советует врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

После купания Владимир Мануйлов советует насухо вытереться, переодеться в сухую теплую одежду и выпить горячего чая.

В Московской области к крещению оборудуют более 220 купелей для купания: 79 на открытых водоемах, 42 – на прудах, искусственных купелей на улице – 41 и 62 искусственных купели в помещении, сообщает РИАМО.

Тем, тко сделал прививку от коронавируса, советуют не изменять традициям и если человек каждый год погружается в прорубь, не нужно отказываться.

Вакцинация не является противопоказанием, а вот проблемы с сердечно-сосудистой системой - да, сообщает "Москва 24".