В Москве появятся 8 объектов образования и промышленный парк

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Инвесторы вложат более 16 миллиардов рублей в строительство 8 объектов образования и промышленного парка в столице. Взамен правительство Москвы предоставит им льготы на переоформление земли под строительство многоквартирных домов. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК в 2020 году. Она предполагает предоставление льгот инвесторам, которые строят объекты промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, а также торгово-развлекательные центры. Программа позволит обеспечить комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами ТТК, а также снизить дефицит рабочих мест и сократить маятниковую миграции внутри города.

«Правительство Москвы подписало два соглашения о создании мест приложения труда с АО «СЗ «Зеленоградский» и ООО «СЗ «Перспективные инвестиции», входящими в группу ПИК, - сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. - По городской программе девелоперы возведут в Новомосковском, Западном и Северном округах столицы 8 объектов образования, а также технологический промышленный парк в поселении Краснопахорское вблизи деревни Шахово. Совокупные инвестиции в эти проекты составят 16,6 миллиарда рублей, общая площадь объектов – 194,4 тысячи квадратных метров».

Например, специализированный застройщик «Зеленоградский» построит 4 школы и 4 детских сада. Их совокупная площадь превысит 121,2 тысячи квадратных метров. Здесь в будущем смогут работать 754 человека.

«В реализацию проекта инвестор вложит 10,3 миллиарда рублей, - рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - Застройщик получит от города льготу по арендной плате за первый год срока аренды после смены вида разрешенного использования земельного участка. Эта территория была предоставлена предпринимателю под строительство жилого комплекса в Зеленограде в реорганизуемой промзоне ЦИЭ. Девелопер планирует вводить в эксплуатацию новые объекты МПТ поэтапно».

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