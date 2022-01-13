Владимир Ефимов рассказал, сколько школ и детских садов появится в ближайшие годы в Москве

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Восемь земельных участков предоставил город для строительства объектов образования в прошлом году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2021 году город заключил договоры аренды на восемь земельных участков общей площадью почти 28 гектаров для строительства 12 образовательных учреждений: четырех школ, семи детских садов, а также комплекса для высшего учебного заведения, - отметил заммэра. - Объекты появятся в центре, на юге, севере, западе и северо-западе столицы».

По его словам, большинство этих сооружений станут частью масштабных инвестиционных проектов. Такие проекты увеличивают количество рабочих мест, обеспечивают социальной инфраструктурой строящиеся и существующие микрорайоны. Землю застройщикам в таких случаях предоставляют в аренду на срок до шести лет без проведения торгов.

«Больше всего земли для образовательных проектов Департамент городского имущества выделил на северо-западе столицы - три участка площадью 22 гектара, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - В частности, вблизи транспортно-пересадочного узла «Терехово» планируется возвести две школы и три детских сада. Еще один учебный корпус на 400 мест появится на улице Генерала Глаголева».

В районе Проспект Вернадского построят общеобразовательный комплекс «Летово» на 880 мест с детским садом на 180 воспитанников. Инвестору предоставили землю площадью 3,46 гектара. А на Верхней Масловке появится детсад на 150 мест. Для его строительства выделено почти 0,5 гектара земли. Еще два дошкольных учреждения на 140 и 225 мест построят в составе жилых комплексов на 6-й Радиальной и Озерной улицах. Для них также выделено по 0,5 гектара земли.

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