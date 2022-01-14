Из-за мокрого снега и метели в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до 15 января 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве и Московской области продлен «желтый» уровень погодной опасности. Из-за порывистого ветра, сильного снега, гололеда, налипания мокрого снега и метели погодные условия представляют повышенную угрозу и потенциальную опасность.

Непогода будет сохраняться в регионе до вечера 15 января, а гололедица на дорогах возможна до вечера 14 января.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен почти во всех регионах Центрального федерального округа. Исключение составляет только Орловская область.

Синоптики прогнозируют, что с 13 до 14 января в московском регионе выпадет до 25% от январской нормы осадков, сообщает РИАМО.

В ночь с 13 на 14 января ожидается сильный мороз, и северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/c, местами порывы будут достигать 18 м/c.

К утру температура повысится до - 7 – минус 5 градусов, а уже днем будет до +1. Но с осадками: снег, метель, порывистый ветер и гололедица сохранятся в Московском регионе и 15 января, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В пятницу, 14 января циклон "Эльза" обрушит в столичном регионе фон атмосферного давления ниже "барического плинтуса". Показатели опустятся до рекордно низких значений в 716 миллиметров ртутного столба, сообщает Москва 24.

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Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/13012022/200160?utm_source=CopyBuf