Владимир Ефимов: Москва ведет системную работу по цифровизации государственных услуг

В 2021 году Департамент городского имущества столицы обработал более 150 тысяч обращений от граждан и бизнеса за государственными услугами. Более половины заявок граждане и представители бизнеса подали через портал mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Правительство Москвы ведет системную работу по цифровизации государственных услуг, - отметил заммэра. - Благодаря этому взаимодействие города и граждан становится удобнее: не нужно очно посещать различные ведомства, достаточно подать запрос на mos.ru, прикрепив необходимые документы. Госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью, очень популярны у москвичей и предпринимателей. В 2021 году за ними обратились более 150 тысяч раз, это почти на пять тысяч больше, чем годом ранее. Почти 50 процентов от всех заявок поступили в электронном виде. При этом в имущественно-земельной сфере количество онлайн-запросов составило свыше 95 процентов».

Всего Департамент городского имущества предоставляет 34 госуслуги, из них 21 — в имущественно-земельной сфере, то есть они связаны с вопросами пользования землей и нежилой недвижимостью. С весны 2021 года их оказывают исключительно в электронном виде. Чаще всего за ними обращаются представители бизнеса. В 2021 году зарегистрировали почти 42 тысячи запросов. С жилищной сферой связано 13 госуслуг, четыре из них доступны онлайн. Ими в основном пользуются физические лица, в 2021 году было подано 109 тысяч обращений.

Например, в имущественно-земельной сфере самая популярная услуга – это «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации». За ней граждане и представители бизнеса обратились 10,5 тысячи раз. Далее следуют «Выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов» – более семи тысяч запросов, и «Предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке» – около шести тысяч.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте www.economy.mos.ru.