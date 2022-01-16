Ветер и гололед: в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Экстренное предупреждение будет действовать до вторника, 18 января.

Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице. Водителям и пешеходам стоит быть осторожнее на дороге.

Предостережение из-за ветра до 17 м/с будет действовать с 21 часа сегодняшнего дня до 21 часа вторника, а из-за гололедицы - до 07:00 вторника, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

А на Крещение 19 января в Московском регионе ожидаются морозы. В Подмосковье температура может опуститься до минус 20 градусов, в столице – до минус 12 градусов.

Скорость ветра составит 4-9 м/с, передает РИАМО.

Синоптик Евгений Тишковец обещает москвичам настоящие крещенские морозы и небольшой снег. Он пойдет в треду только к вечеру. Такая температура соответствует норме, передает "Москва 24".