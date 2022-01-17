Владимир Ефимов: Благодаря офсетным контрактам Москва сэкономит свыше 18 млрд рублей на госзакупках

Новые линии по производству детского питания на Царицынском молочном комбинате. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы.

В понедельник, 17 января, на Царицынском молочном комбинате запустили линии по производству детского питания в рамках офсетного контракта. Офсетный контракт, предполагающий производство детского питания, был подписан в мае 2020 года и стал четвертым для города.

«Обеспечивать определенную категорию детей на молочных кухнях Москвы – обязательство города, поэтому наша задача – локализовать это производство в столице с гарантированным качеством, ценой и результатом. Заключенный контракт предусматривает обязательства со стороны столицы 10 лет закупать детское питание для молочных кухонь более чем на 30 миллиардов рублей. Взамен этого инвестор вложит 2,1 миллиарда рублей в модернизацию и создание соответствующих производственных линий. Контракт заключен на 10 лет», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В целом благодаря пяти заключенным на данный момент городом офсетным контрактам Москва сэкономит более 18 миллиардов рублей на закупке важнейших лекарств, медизделий, а также детского питания, уточнил Ефимов.

Напомним, Москва первой из регионов РФ стала заключать офсетные контракты с инвесторами. Совокупный объем частных инвестиций по пяти офсетным контрактам составит 12,9 миллиарда рублей. Объем закупок – 72,7 миллиарда рублей.

«Город применяет такой механизм как офсетные контракты с 2017 года, - отметил заммэра. - Это выгодно для Москвы, потому что мы получаем большой объем инвестиций в основной капитал, фиксированную цену на товары и долгосрочного надежного поставщика. Это выгодно для инвестора – он получает гарантированный сбыт и может спокойно планировать свою производственную деятельность. Мы заключили уже пять офсетных контрактов: три из них в фармацевтике, один в пищевой промышленности, один на изготовление медицинского оборудования. При этом, по нашим подсчетам, среднее снижение цен на поставляемую продукцию по сравнению с рыночными аналогами – 20%, экономия для бюджета города по пяти контрактам составит свыше 18 миллиардов рублей».