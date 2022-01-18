Владимир Ефимов: Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в прошлом году вырос почти на 30 процентов

По итогам января-октября 2021 года московский экспорт механического оборудования и техники вырос почти на 29 процентов Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В январе-октябре 2021 года объем поставок несырьевой неэнергетической продукции Москвы достиг 26,59 миллиарда долларов. Прирост составил 29,5 процента по сравнению с теми же месяцами прошлого года и почти 34 процента в сравнении с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва является главным российским экспортером несырьевых неэнергетических товаров, - отметил заммэра. - По итогам января-октября 2021 года ее доля в общероссийском экспорте составила 17,5 процента. За этот период Москва поставила товары в 183 страны мира на сумму 26,59 миллиарда долларов, что на 29,5 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Количество стран, закупающих московские товары, также ежегодно растет».

По его словам, среди главных импортеров столичной продукции первое место у Казахстана — туда поставили товары на 2,71 миллиарда долларов. Среди лидеров также Белоруссия, которая закупила московскую продукцию на 2,59 миллиарда долларов, США (2,33 млрд. долларов), Германия (1,46 млрд. долларов) и Китай (1,36 млрд. долларов).

«В структуре несырьевого неэнергетического экспорта 88 процентов московских поставок за рубеж приходится на промышленную продукцию, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - За 10 месяцев 2021 года компании продали свои товары на сумму 23,4 миллиарда долларов. Таким образом, объем столичного экспорта увеличился по сравнению с аналогичными периодами как 2020, так и 2019 года - на 33,1 процента и 33,7 процента соответственно. Москва нарастила поставки в категориях механическое оборудование и техника, электрические устройства и аппаратура связи, оптика, приборы и медицинская техника, а также косметическая продукция».

По итогам января-октября 2021 года московский экспорт механического оборудования и техники вырос почти на 29 процентов и составил 2,21 миллиарда долларов, а электрических устройств и аппаратуры связи - 1,33 миллиарда долларов, что на 39,6% больше, чем в январе-октябре 2020 года.

Агропромышленный экспорт также демонстрирует положительную динамику. За январь-октябрь 2021 года он составил 3,19 миллиарда долларов, что на 7,8% выше показателей тех же месяцев 2020 года. По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», среди зарубежных потребителей особой популярностью пользуются шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия, мороженое, безалкогольные напитки и колбасные изделия.