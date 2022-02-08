В Московской области продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда Фото: Олег ЗОЛОТО

В Центральной части страны продлен «желтый» уровень погодной опасности. Он введен из-за перепадов температур и образования гололеда на дорогах.

Автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть острожными. Новое предупреждение будет действовать до 10:00 четверга, 10 февраля, в Москве и до 11:00 10 февраля по области.

Эта рабочая неделя, по прогнозам синоптики, будет аномально теплой. В отдельные дни столбики термометров могут подняться до +2 тепла.

Это выше климатической нормы на 4-5 градусов. Из-за частого перехода через ноль на дорогах и тротуарах возникает скользкая наледь, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо аномального тепла метеозависимым людям придется столкнуться воздействием резкого снижения атмосферного давления до 734 мм.рт.ст.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в некоторых российских регионах установится аномальная погода. На юге Западной и Средней Сибири прогнозируется резкое похолодание – ниже тридцати градусов, тогда как в европейской части страны температура существенно превысит норму, сообщает "Москва 24".

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отмечает, что погода на текущей рабочей неделе будет определяться циклоном, пришедшем в центральную часть страны.

В дневные часы будет преобладать температура около нуля градусов. Также столбики термометров будут показывать до +1 градуса. Ночью минусовых температур тоже ожидать не стоит. В Подмосковье ожидается не ниже -4 градусов, сообщает телеканал "360".