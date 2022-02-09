На мусороперерабатывающем заводе в Москве нашли отрезанные части человеческого тела Фото: Андрей АБРАМОВ

На северо-востоке Москвы на мусороперерабатывающем заводе нашли страшную находку. Во время сортировки отходов, работницы наткнулись на пакет с подозрительным содержимым.

Когда пакет был развязан и содержимое оказалось на ленте, стало понятно, что это отрезанная голова. Вскоре обнаружились и другие части тела – были найдены две руки погибшего.

Эксперты полагают, что мужчина скончался пару дней назад, трупные изменения только начались, сообщает Пятый канал.

Мусор на завод свозят с Северного и центрального округов столицы, так что остановить личность убитого мужчины будет не просто.

Сейчас на предприятии работают следователи и криминалисты. Проводится проверка.

В 2015 году аналогичную находку нашли работники завода по переработке мусора, что на улице Дорожной. Днем они разбирали один контейнер за другим: бумагу и стекло сортировали, чтобы отправить на переработку, а мусор отправляли по ленте в печи.

Разбирая контейнер со строительным мусором, рабочие внезапно наткнулись на труп мужчины со ссадинами на голове. На вид ему 30-35 лет, документов при нем не обнаружено.