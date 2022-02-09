Коллега погибших в Бангладеш россиян назвал причину их гибели Фото: Shutterstock

Пятеро россиян погибли в Бангладеш при строительстве АЭС «Руппур». Мужчины умерли в течении 11 дней, им было от 40 до 59 лет.

Двое успели обратиться в больницу, но врачи не смогли помочь им. Еще двоих нашли на съемных квартирах, неподалеку от стройки.

Коллега погибших рассказал обстоятельства трагедии. Мужчина отмечает, что никакой шумихи в городе по этому поводу нет. До этого были похожие случаи, летом часто умирают из-за большой влажности и жары. Но чтобы за 11 дней 5 покойников - такое произошло впервые.

Криминального следа в истории точно нет. Сс 23 января в городке Грин Сити, где живут строители, введен локдаун. Люди страдали от скуки, развлекались кто чем мог.

Предположительно, двое мужчин умерли из-за передозировки таблетками.

- На рынках продают дурман, его местные любят жевать и ходят с дурными глазами и красным ртом. А наши вроде употребили какие-то таблетки и капли в большом количестве, -рассказывает собеседник сайта mk.ru.

Еще один погиб в состоянии алкогольного опьянения. Он выпал из окна. Еще двое, предположительно, тоже погибли от спиртного. Оно было некачественное и спровоцировало отравление.

- Алкоголь в местных магазинах стоит прилично. 0,5 литра виски - 3000 рублей, 0,33 местного пива - 200 рублей. В условиях ковидных ограничений алкоголь сейчас недоступен, - делится собеседник издания.

Работников АЭС сразу предупреждают, что спиртное не стоит брать в местных магазинах. Его лучше приобретать в Duty Free, иначе есть риск отравиться.

Инфекционные болезни не могли стать причиной смерти, уверены коллеги погибших. Перед прибытием в страну нужно сделать целый комплекс прививок, да и условия проживания строителей приличные.

- Все пользуются только бутилированной водой - даже чистят зубы и готовят еду. С водой особо проблем нет, бутилированная более чем доступна. В кране вода техническая. Мы проверяли ее на примеси. В целом даже в наши нормы вписывается. Состав не очень, но не критический, - рассказал мужчина.

Еду готовят в столовой на территории АЭС, этим занимаются русские повара. Случаев отравления не было.

Скорее сего, перевозку погибших на родину оплатят по страховке.

- В некоторых пассажирских самолетах в багажном отсеке есть специальное отделение для подобных грузов. Полетят регулярными рейсами, скорее всего, турецкой авиакомпанией, -заключил мужчина.