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Здоровье9 февраля 2022 18:14

Жители Подмосковье, перенесшие COVID-19, получат QR-код даже без положительного теста

Выдавать их начнут с 21 февраля 2022 года
Елена АКИМОВА
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Жители Подмосковье, перенесшие COVID-19, получат QR-код даже без положительного теста

Жители Подмосковье, перенесшие COVID-19, получат QR-код даже без положительного теста

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Московской области, переболевшие коронавирусной инфекцией, получат QR-код даже если не проходили тест на определение болезни. Такое решение было принято в региональном Минздраве, а позже оно появилось в телеграм-канале «Коронавирус.Мособлштаб».

В документе, утвержденном ведомством, говорится, что оформляться коды будут с 21 февраля.

Но все же определенные исследования придется пройти – это проверка на антитела.

- Сертификаты будут выдавать россиянам при наличии антител к COVID-19. Срок их действия - полгода, - цитирует сообщение интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Учитывая обновленные правила, список получателей QR-кодов будет расширен. При этом количество антител не имеет значение.

Действовать такой QR-код будет в течение полугода, сообщает телеканал "360".

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что теперь QR-код по антителам смогут получить граждане, которые вакцинировались за рубежом. Сейчас привитым иностранным препаратом для получения ковид-сертификата в России нужно иммунизироваться отечественными вакцинами, сказал эксперт в беседе с "Москвой 24".