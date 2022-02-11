МТС будет организовывать гастроли и продавать билеты на постановки московского Театра сатиры

Фото предоставлено Пресс-службой Театра сатиры

Компания МТС активно участвует в культурной жизни Москвы, и вкладывает деньги в развитие столичного академического Театра сатиры. 9 февраля в рамках сотрудничества прошла первая премьера. Зрители увидели спектакль «Балалайкин и Ко» в постановке Сергея Газарова. На очереди фантасмагория Родиона Овчинникова «Где мы?∞!..». Показы пройдут не только в Москве, но и в других крупных городах России.

Развитием культурных проектов занимается дочерняя компания «МТС Энтертейнмент». Кроме инвестирования в постановки, компания будет работать над организацией гастролей из основного репертуара театра. Билеты на спектакли можно приобрести на сервисе МТС Live с нулевой комиссией. За все покупки возвращается кешбэк.

Фото предоставлено Пресс-службой Театра сатиры

В Театре сатиры отметили, что сотрудничество с крупной экосистемой, поможет усилить работу в области проката, продвижения и продюсирования театральных проектов благодаря наличию в ней сразу нескольких сервисов. В системе МТС это МТС Live, на которой можно посмотреть афишу мероприятий, а также купить на них билеты в кинотеатры, театры и концертные площадки по всей стране

- Мы рассчитываем, что партнерство с ключевыми игроками театрального рынка поможет сделать культурную афишу разнообразнее и интереснее. Мы приложим все возможные усилия и необходимые ресурсы, чтобы театр смог реализовать все намеченные амбициозные планы, - говорит Гела Романовский, руководитель по контенту и сделкам «МТС Энтертейнмент».

Фото предоставлено Пресс-службой Театра сатиры

Кстати, «МТС Энтертейнмент» финансирует и другие яркие проекты, например, постановку нашумевшего мюзикла «Шахматы». Также был заключен долгосрочный контракт на организацию выступлений проектов Comedy Club Production, организована серия онлайн-концертов российских звезд и реализовывается проект «Студия МТС Live».