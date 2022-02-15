Москвичи оформили рекордное количество ипотечных кредитов в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

2021-й год стал рекордным для москвичей по числу оформленных ипотечных кредитов.

По данным пресс-службы ГУ Центробанка по ЦФО, москвичи и жители Московской области получили одобрение на 243 тысячи ипотечных займов – это на 10,6% больше, чем в 2020 году.

В общей сложности было выдано средств на сумму более триллиона рублей. Жители Московской области оформили 108 тысяч кредитов на сумму в 481 миллиард рублей.

А в Москве этот показатель выше почти в два раза. Было выдано 135 тысяч ипотечный займов – это 875,6 миллиардов рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Москве средний размер ипотечного кредита составил 6,5 миллиона рублей, а в Подмосковье — 4,4 миллиона.

На рост популярности ипотеки в московском регионе повлияли снижение ставок по льготной и семейной программе, программы господдержки ипотечного рынка, сообщает телеканал "360".

Тем временем, Центробанк России вновь повысил ключевую ставку на один процентный пункт – до 9,5% годовых.

Решение было принято на первом в 2022 году заседании Банка России. Ставка выросла до максимума весны 2017 года и не исключено, что последует еще одн повышение, сообщает "Москва 24".